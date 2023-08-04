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Данилов не верит в восстановление ядерного статуса Украины, однако озвучил другой путь

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2023, 21:34
Данилов не верит в восстановление ядерного статуса Украины, однако озвучил другой путь - Фото
Алексей Данилов (Фото: СНБО)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов считает маловероятным восстановление ядерного статуса Украины, однако подчеркнул, что есть некоторые страны, которые не имеют ядерного оружия, но они могут рассчитывать на его предоставление странами-союзниками в случае необходимости. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Комментируя начатые переговоры с США по поводу будущих гарантий безопасности для Украины, Данилов сказал, что это только старт процесса, и пока слишком рано говорить о том, что будет предусматривать итоговый документ.

Телеведущая спросила, может ли в этом документе быть пункт, который бы касался наличия у Украины ядерного оружия "в любом виде" – тактического, стратегического или того арсенала, который раньше был у государства.

"Что касается арсенала, который был у нас изъят, давайте будем реалистами – вряд ли это вообще возможно. И не только по каким-то политическим вопросам, но и по технологическим. Это очень сложная ситуация. Те межконтинентальные ракеты, которые были на территории нашей страны, – это сложная вещь", – сказал Данилов.

Комментируя расположение тактического ядерного оружия, секретарь СНБО отметил, что на сегодняшний день есть страны, которые сами напрямую не владеют ядерным оружием, однако им его предоставляют "по приглашению" страны-члены Альянса.

"Такие случаи есть. Будет ли это работать в нашем случае – я сейчас вам сказать не могу, потому что это сложная, ответственная и трудная работа", – отметил Данилов.

  • По итогам саммита НАТО в Вильнюсе страны G7 приняли декларацию о гарантиях безопасности, которые должны действовать до вступления Украины в НАТО.
  • В ОП уверяют, что полученные Украиной гарантии безопасности не будут Будапештом-2.

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Оксана Житнюк
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