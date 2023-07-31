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Медведев угрожает ядерным оружием, если у ВСУ будет успех. В США пообещали РФ последствия

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2023, 23:35
Медведев угрожает ядерным оружием, если у ВСУ будет успех. В США пообещали РФ последствия - Фото
Дмитрий Медведев (Фото: EKATERINA SHTUKINA/EPA)

В Белом доме отреагировали на очередные угрозы бывшего президента РФ Дмитрия Медведева применить ядерное оружие против Украины. Как передает CNN, представитель Совета национальной безопасности при Белом доме назвал комментарии Медведева "безрассудными и безответственными".

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30 июля Медведев написал в своем Telegram, что "если представить", что украинское наступление удалось, и территории будут освобождены от российских оккупантов, то РФ "пришлось бы в силу правил указа президента России от 02.06.2020 пойти на использование ядерного оружия". Медведев добавил, что "другого выхода просто не останется".

В Белом доме раскритиковали очередные угрозы Медведева, но отметили, что до сих пор США не видели никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие.

"Применение ядерного оружия в Украине или где-либо еще было бы катастрофой для всего мира и имело бы серьезные последствия для России", – заявил представитель Белого дома.

Он добавил, что США продолжают внимательно следить за этим, но не видят ни причин для корректировки своей ядерной политики, ни каких-либо признаков того, что Россия готовится использовать ядерное оружие.

  • В конце июня в Сенат США внесли проект резолюции о том, что применение Россией ядерного оружия против Украины или уничтожение ядерного объекта будет считаться нападением на НАТО с соответствующим применением статьи 5, предусматривающей военный ответ.
  • Байден не считает, что Путин будет разворачивать для применения ядерное оружие, "хотя как знать".

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Оксана Житнюк
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