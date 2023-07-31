Медведєв погрожує ядерною зброєю, якщо ЗСУ матимуть успіх. У США пообіцяли РФ наслідки

У Білому домі відреагували на чергові погрози колишнього президента РФ Дмитра Медведєва застосувати ядерну зброю проти України. Як передає CNN, представник Ради національної безпеки при Білому домі назвав коментарі Медведєва "безрозсудними та безвідповідальними".

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30 липня Медведєв написав у своєму Telegram, що "якщо уявити", що український наступ удався, і території будуть звільнені від російських окупантів, то РФ "довелося би в силу правил указу президента Росії від 02.06.2020 піти на використання ядерної зброї". Медведєв додав, що "іншого виходу просто не залишиться".

У Білому домі розкритикували чергові погрози Медведєва, але зазначили, що досі США не бачили жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю.

"Застосування ядерної зброї в Україні або десь ще було б катастрофою для всього світу і мало б серйозні наслідки для Росії", – заявив представник Білого дому.

Він додав, що США продовжують уважно стежити за цим, але не бачать ні причин для коригування своєї ядерної політики, ні якихось ознак того, що Росія готується використовувати ядерну зброю.

Наприкінці червня до Сенату США було внесено проєкт резолюції про те, що застосування Росією ядерної зброї проти України або знищення ядерного об'єкта вважатиметься нападом на НАТО з відповідним застосуванням статті 5, яка передбачає військову відповідь.

Байден не вважає, що Путін розгортатиме для застосування ядерну зброю, "хоча як знати".

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