Данілов не вірить у відновлення ядерного статусу України, однак озвучив інший шлях

Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов вважає малоймовірним відновлення ядерного статусу України, однак наголосив, що є деякі країни, які не мають ядерної зброї, але можуть розраховувати на її надання країнами-союзниками у разі необхідності. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

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Коментуючи розпочаті переговори зі США щодо майбутніх гарантій безпеки для України, Данілов сказав, що це лише старт процесу, і поки надто рано говорити про те, що передбачатиме підсумковий документ.

Телеведуча запитала, чи може в цьому документі бути пункт, який би стосувався наявності в України ядерної зброї "в будь-якому вигляді" – тактичної, стратегічної, або ж того арсеналу, який раніше був у держави.

"Що стосується арсеналу, який був у нас забраний, давайте будемо реалістами – навряд це взагалі можливо. І не тільки з якихось політичних питань, але і з технологічних. Це дуже складна ситуація. Ті міжконтинентальні ракети, які були на території нашої країни, – це складна річ", – сказав Данілов.

Коментуючи розташування тактичної ядерної зброї, секретар РНБО зазначив, що на сьогодні є країни, які самі безпосередньо не володіють ядерною зброєю, однак їм її надають "за запрошенням" країни-члени Альянсу.

"Такі випадки є. Чи буде це працювати в нашому випадку – я зараз вам сказати не можу, тому що це складна, відповідальна і тяжка робота", – зазначив Данілов.

За підсумками саміту НАТО у Вільнюсі країни G7 ухвалили декларацію про гарантії безпеки, які мають діяти до того, як Україна вступить у НАТО.

В ОП запевняють, що отримані Україною гарантії безпеки не будуть Будапештом-2.

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