Данилов о HIMARS: Есть определенное понимание, что мы получаем более дальнобойные снаряды

У секретаря СНБО Алексея Данилова "есть понимание", что Украина получает более дальнобойные снаряды, чем это было в начале. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, комментируя использование американских ракетных систем HIMARS.

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Его попросили прокомментировать – есть ли надежда, что после встречи Рамштайн-4 Украина начнет получать более дальнобойные снаряды.

Данилов ответил, что в Европе заканчиваются советские снаряды, а Украина начинает переходить на калибры НАТО.

"Что касается HIMARS, о которых вы говорите. Есть определенное понимание, что мы уже начали получать снаряды, которые отправляются намного дальше, чем это было вначале. Будем надеяться, что та дальность, которая нам нужна, в ближайшее время появится на территории нашей страны", – сказал он.

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Марк Сировой

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