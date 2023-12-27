Данилов о Марьинке: Полностью уничтожена, ситуация хуже, чем в Бахмуте

По его словам, россияне хотят захватить то, что осталось от города

Алексей Данилов (Фото: LIGA.net)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил в интервью Голосу Америки, что российские оккупационные войска фактически полностью уничтожили Марьинку и хотят захватить то, что от нее осталось.

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"Маленькая часть поселения все еще находится под контролем Вооруженных Сил Украины. Но есть желание россиян захватить этот населенный пункт. Хотя, если уж называть вещи, как они есть, то захватить то, что осталось от населенного пункта. Они фактически полностью его уничтожили". Там практически нет ни одного уцелевшего сооружения", – сказал он.

26 декабря главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Силы обороны продолжают удерживать позиции на севере Марьинки, однако "этого города больше не существует". Он отметил, что ВСУ подготовили оборонительный рубеж вне этого населенного пункта.

По словам Данилова, ситуация под Марьинкой сложнее и хуже ситуации под Бахмутом. Так он ответил на вопрос, повторяют ли захватчики в Марьинке тактику, которую использовали в Бахмуте.

"Там ситуация скорее хуже, чем с Бахмутом из-за местности. Поэтому еще раз подчеркиваю, по сути, зданий, которые бы уцелели на территории Марьинки фактически нет", – пояснил секретарь СНБО.

25 декабря 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил диктатору Путину о якобы полном захвате Марьинки. Штупун опроверг – подчеркнул, что украинские силы еще находятся в админгранице города.

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