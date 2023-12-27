Данілов про Мар'їнку: Повністю знищена, ситуація гірше, ніж у Бахмуті

За його словами, росіяни хочуть захопити те, що залишилося від міста

Олексій Данілов (Фото: LIGA.net)

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив в інтерв'ю Голосу Америки, що російські окупаційні війська фактично повністю знищили Мар'їнку й хочуть захопити те, що від неї лишилося.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Маленька частина поселення все ще перебуває під контролем Збройних Сил України. Але є бажання росіян захопити цей населений пункт. Хоча, якщо вже називати речі, як вони є, то захопити те, що лишилося від населеного пункту. Бо вони фактично повністю його знищили. Там практично немає жодної вцілілої споруди", – сказав він.

26 грудня головком ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що Сили оборони продовжують утримувати позиції на півночі Мар'їнки, проте "цього міста більше не існує". Він зазначив, що ЗСУ підготували оборонний рубіж поза цим населеним пунктом.

За словами Данілова, ситуація під Мар'їнкою складніша та гірша за ситуацію під Бахмутом. Так він відповів на запитання, чи повторюють загарбники у Мар'їнці тактику, яку використовували у Бахмуті.

"Там ситуація скоріше гірше, ніж з Бахмутом через місцевість. Тому ще раз наголошую, по суті, будівель, які б вціліли на території Мар'їнки фактично немає", – пояснив секретар РНБО.

25 грудня 2023 року міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів диктатору Путіну про нібито повне захоплення Мар'їнки. Штупун спростував – наголосив, що українські сили ще перебувають в адмінкордонах міста.

Читайте також: Вчора росіяни заявили про "повне захоплення" Мар’їнки, а сьогодні криють її артилерією – ЗСУ