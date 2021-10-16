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Данилов о плане обороны Украины: Полностью секретный, начнет действовать во время войны

Цей матеріал також доступний українською
16.10.2021, 10:40
Данилов о плане обороны Украины: Полностью секретный, начнет действовать во время войны - Фото
Алексей Данилов (скриншот видео Радио Свобода)

Утвержденный на вчерашнем заседании Совета нацбезопасности и обороны план обороны Украины является полностью секретным и начнет действовать в военное время. Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Свободы слова Савика Шустера. 

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"Это фундаментальный документ. Впервые за времена независимости Украины есть план нашей обороны. Есть полное взаимодействие всех органов, без исключений. Это не касается только военных, это касается всех органов центральной и местной исполнительной власти, это касается применения закона о территориальной обороне... Все эти компоненты сведены в единую систему координат", – рассказал Данилов. 

По его словам, документ разрабатывали два года. В нем есть пункты об информационной и кибернетической безопасности. Он полностью секретный. 

По этому поводу будут проведены большие учения по поручению президента Владимира Зеленского. Сам документ будет действовать в военное время.

Читайте также: План обороны, информбезопасность, санкции: что рассматривали на заседании СНБО

Владислав Сердюк
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снбо Алексей Данилов План обороны Украины
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