Данилов ответил Путину о "демилитаризованной зоне": Обязательно будет – минимум до Москвы
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал заявление российского диктатора Владимира Путина по поводу "демилитаризованной зоны" в Украине. В эфире Украинского радио Данилов заявил, что такая зона обязательно будет, но на территории РФ.
В четверг, 1 февраля Путин выступил перед россиянами, заявив о цели отодвинуть украинскую артиллерию как можно дальше от линии фронта. Он акцентировал на идее "демилитаризованной" или "санитарной" зоны в Украине, заявив, что "эта линия должна быть на такой удаленности от нашей территории, чтобы избежать ударов ВСУ".
Данилов в ответ сказал: "Эта демилитаризованная зона будет по меньшей мере до Москвы, в Санкт-Петербурга, мы ее обязательно продвинем. Единственное, где они там смогут квакать – это не ближе Урала. Поверьте, так обязательно будет. Потому что ответ цивилизованного мира на те преступления, которые совершают те террористы во главе с современным Гитлером по фамилии Путин – они не будут безнаказанными, они обязательно будут нести за это ответственность".
Секретарь СНБО добавил, что "демилитаризованная зона" будет проходить "совсем по другим меридианам и параллелям", чем хотел бы Путин.
"Это будет точно территория РФ, а не Украины", – заверил Данилов.
- Представитель Госдепа США Миллер, комментируя заявление Путина, сказал, что Россия должна начать выводить свои войска с украинских территорий, если она действительно заинтересована в "демилитаризации" Украины.
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