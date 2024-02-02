Данілов відповів Путіну щодо "демілітаризованої зони": Обов'язково буде – щонайменше до Москви

Секретар РНБО запевнив, що "санітарна зона" буде точно на території РФ, а не України

Олексій Данілов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував заяву російського диктатора Володимира Путіна щодо "демілітаризованої зони" в Україні. В ефірі Українського радіо Данілов заявив, що така зона обов’язково буде, але на території РФ.

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У четвер, 1 лютого Путін виступив перед росіянами, заявивши про мету відсунення української артилерії якомога далі від лінії фронту. Він наголосив на ідеї "демілітаризованої" або "санітарної" зони в Україні, заявивши, що "ця лінія має бути на такому віддаленні від нашої території, щоб уникнути ударів ЗСУ".

Данілов у відповідь сказав: "Ця демілітаризована зона буде щонайменше до Москви, до Санкт-Петербурга, ми її обов’язково просунемо. Єдине, де вони там зможуть квакати, – це не ближче Урала. Повірте, так обов’язково буде. Тому що відповідь цивілізованого світу на ті злочини, які вчиняють ті терористи на чолі із сучасним Гітлером на прізвище Путін – вони не будуть безкарними, вони обов’язково нестимуть за це відповідальність".

Секретар РНБО додав, що "демілітаризована зона" проходитиме "зовсім по інших меридіанах і паралелях", ніж хотів би Путін.

"Це буде точно територія РФ, а не України", – запевнив Данілов.

Речник Держдепу США Міллер, коментуючи заяву Путіна, сказав, що Росія має почати виводити свої війська з українських територій, якщо вона дійсно зацікавлена в "демілітаризації України.

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