Путін заявив про ідею "демілітаризованої зони" в Україні. США: Виводьте війська звідти

Меттью Міллер (Скриншот)

Російський диктатор Володимир Путін заявив про ідею створення "демілітаризованої зони" між Росією та Україною. Речник Держдепу США Меттью Міллер заявив на брифінгу, що Росія має почати виводити свої війська з українських територій, якщо вона дійсно зацікавлена в демілітаризації України.

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"Мені важко зрозуміти, як можна реалізувати демілітаризовану зону між Росією та Україною, коли російські війська перебувають на території України. Досить складно організувати демілітаризовану зону, коли російські війська продовжують діяти на українському боці кордону, і президент Путін неодноразово давав зрозуміти, що він не змінив своєї мети — завоювати та підкорити Україну", – сказав Міллер.

Він порадив російському диктатору почати виводити загарбницькі війська з українських земель, якщо він дійсно зацікавлений в демілітаризації України.

Вчора Путін виступив перед росіянами, заявивши про мету створення "демілітаризованої зони" і відсунення української артилерії якомога далі від лінії фронту.

Він наголосив на ідеї "демілітаризованої" або "санітарної" зони в Україні, заявивши, що "ця лінія має бути на такому віддаленні від нашої території, щоб уникнути ударів ЗСУ".

Директор ЦРУ США Вільям Бернс припускає, що 2024 рік буде важким для України у війні. На його думку, українській армії варто спробувати продемонструвати Путіну, що час не на його боці.

Західні союзники рекомендують українській армії обмежити наступальні дії та посилити оборону, оскільки Україна, на відміну від Росії, наразі має обмежені можливості дій на полі бою, заявив чеський президент Петр Павел.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у 2024 році Україна має здобути перевагу в повітрі.

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