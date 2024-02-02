Путин заявил об идее "демилитаризованной зоны" в Украине. США: Выводите войска оттуда

Мэттью Миллер (Скриншот)

Российский диктатор Владимир Путин заявил об идее создания "демилитаризованной зоны" между Россией и Украиной. Представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил на брифинге, что Россия должна начать выводить свои войска с украинских территорий, если она действительно заинтересована в демилитаризации Украины.

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"Мне тяжело понять, как можно реализовать демилитаризованную зону между Россией и Украиной, когда российские войска находятся на территории Украины. Достаточно сложно организовать демилитаризованную зону, когда российские войска продолжают действовать на украинской стороне границы, и президент Путин неоднократно давал понять, что он не изменил своей цели – завоевать и покорить Украину", – сказал Миллер.

Он посоветовал российскому диктатору начать выводить захватнические войска с украинских земель, если он действительно заинтересован в демилитаризации Украины.

Вчера Путин выступил перед россиянами, заявив о цели создания "демилитаризованной зоны" и отстранения украинской артиллерии как можно дальше от линии фронта.

Он акцентировал на идее "демилитаризованной" или "санитарной" зоны в Украине, заявив, что "эта линия должна быть на таком удалении от нашей территории, чтобы избежать ударов ВСУ".

Директор ЦРУ США Уильям Бернс предполагает, что 2024 год будет тяжелым для Украины в войне. По его мнению, украинской армии следует попытаться продемонстрировать Путину, что время не на его стороне.

Западные союзники рекомендуют украинской армии ограничить наступательные действия и усилить оборону, поскольку Украина, в отличие от России, имеет ограниченные возможности действий на поле боя, заявил чешский президент Петр Павел.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в 2024 году Украина должна получить преимущество в воздухе.

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