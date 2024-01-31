Глава ЦРУ: 2024 рік буде важким для України. Вона має показати, що час не на боці Путіна
Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс припускає, що 2024 рік буде важким для України у війні. На його думку, українській армії варто спробувати продемонструвати російському диктатору Володимиру Путіну, що час не на його боці, йдеться у колонці для Foreign Affairs.
"Цей рік, імовірно, буде важким на полі бою в Україні, випробуванням на витривалість, наслідки якого виходитимуть далеко за межі героїчної боротьби країни за збереження своєї свободи та незалежності", – написав глава ЦРУ.
За його словами, поки Путін відновлює оборонне виробництво за допомогою критично важливих компонентів із Китаю, а також зброї та боєприпасів з Ірану та Північної Кореї, він продовжує думати, що час на його боці. Він також вважає, що може повністю знищити Україну та виснажити її західних союзників.
"Завдання України полягає в тому, щоб подолати зарозумілість Путіна та продемонструвати високу ціну для Росії продовження конфлікту, не лише досягаючи прогресу на передовій, але й завдаючи глибших ударів по них та досягаючи стабільних успіхів у Чорному морі", – додав Бернс.
У такому разі, припускає він, російський диктатор може активізувати свої залякування ядерною зброєю, тому виключати ескалацію не можна. Але, резюмував Бернс, "було б безглуздо боятися цього".
- Західні союзники рекомендують українській армії обмежити наступальні дії та посилити оборону, оскільки Україна, на відміну від Росії, наразі має обмежені можливості дій на полі бою, заявив чеський президент Петр Павел.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у 2024 році Україна має здобути перевагу в повітрі.
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