Глава ЦРУ: 2024 рік буде важким для України. Вона має показати, що час не на боці Путіна

Вільям Бернс (Фото: ЕРА/Saul LEOB)

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс припускає, що 2024 рік буде важким для України у війні. На його думку, українській армії варто спробувати продемонструвати російському диктатору Володимиру Путіну, що час не на його боці, йдеться у колонці для Foreign Affairs.

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"Цей рік, імовірно, буде важким на полі бою в Україні, випробуванням на витривалість, наслідки якого виходитимуть далеко за межі героїчної боротьби країни за збереження своєї свободи та незалежності", – написав глава ЦРУ.

За його словами, поки Путін відновлює оборонне виробництво за допомогою критично важливих компонентів із Китаю, а також зброї та боєприпасів з Ірану та Північної Кореї, він продовжує думати, що час на його боці. Він також вважає, що може повністю знищити Україну та виснажити її західних союзників.

"Завдання України полягає в тому, щоб подолати зарозумілість Путіна та продемонструвати високу ціну для Росії продовження конфлікту, не лише досягаючи прогресу на передовій, але й завдаючи глибших ударів по них та досягаючи стабільних успіхів у Чорному морі", – додав Бернс.

У такому разі, припускає він, російський диктатор може активізувати свої залякування ядерною зброєю, тому виключати ескалацію не можна. Але, резюмував Бернс, "було б безглуздо боятися цього".

Західні союзники рекомендують українській армії обмежити наступальні дії та посилити оборону, оскільки Україна, на відміну від Росії, наразі має обмежені можливості дій на полі бою, заявив чеський президент Петр Павел.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у 2024 році Україна має здобути перевагу в повітрі.

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