Глава ЦРУ: 2024 будет тяжелым для Украины. Ей нужно показать – время не на стороне Путина

Уильям Бернс (Фото: ЕРА/Saul LEOB)

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс предполагает, что 2024 год будет тяжелым для Украины в войне. По его мнению, украинской армии следует попытаться продемонстрировать российскому диктатору Владимиру Путину, что время не на его стороне, говорится в колонке для Foreign Affairs.

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"Этот год, вероятно, будет тяжелым на поле боя в Украине, испытанием на выносливость, последствия которого будут выходить за рамки героической борьбы страны за сохранение своей свободы и независимости", – написал глава ЦРУ.

По его словам, пока Путин возобновляет оборонное производство с помощью критически важных компонентов из Китая, а также оружия и боеприпасов из Ирана и Северной Кореи, он продолжает полагать, что время на его стороне. Он также считает, что он может полностью уничтожить Украину и истощить ее западных союзников.

"Задача Украины состоит в том, чтобы преодолеть высокомерие Путина и продемонстрировать высокую цену для России продолжения конфликта, не только достигая прогресса на передовой, но и нанося глубокие удары по ним и достигая стабильных успехов в Черном море", – добавил Бернс.

В таком случае, предполагает он, российский диктатор может активизировать свои устрашения ядерным оружием, поэтому исключать эскалацию нельзя. Но, резюмировал Бернс, "было бы глупо бояться этого".

Западные союзники рекомендуют украинской армии ограничить наступательные действия и усилить оборону, поскольку Украина, в отличие от России, имеет ограниченные возможности действий на поле боя, заявил чешский президент Петр Павел.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в 2024 году Украина должна получить преимущество в воздухе.

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