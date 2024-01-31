Глава ЦРУ: 2024 будет тяжелым для Украины. Ей нужно показать – время не на стороне Путина
Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс предполагает, что 2024 год будет тяжелым для Украины в войне. По его мнению, украинской армии следует попытаться продемонстрировать российскому диктатору Владимиру Путину, что время не на его стороне, говорится в колонке для Foreign Affairs.
"Этот год, вероятно, будет тяжелым на поле боя в Украине, испытанием на выносливость, последствия которого будут выходить за рамки героической борьбы страны за сохранение своей свободы и независимости", – написал глава ЦРУ.
По его словам, пока Путин возобновляет оборонное производство с помощью критически важных компонентов из Китая, а также оружия и боеприпасов из Ирана и Северной Кореи, он продолжает полагать, что время на его стороне. Он также считает, что он может полностью уничтожить Украину и истощить ее западных союзников.
"Задача Украины состоит в том, чтобы преодолеть высокомерие Путина и продемонстрировать высокую цену для России продолжения конфликта, не только достигая прогресса на передовой, но и нанося глубокие удары по ним и достигая стабильных успехов в Черном море", – добавил Бернс.
В таком случае, предполагает он, российский диктатор может активизировать свои устрашения ядерным оружием, поэтому исключать эскалацию нельзя. Но, резюмировал Бернс, "было бы глупо бояться этого".
- Западные союзники рекомендуют украинской армии ограничить наступательные действия и усилить оборону, поскольку Украина, в отличие от России, имеет ограниченные возможности действий на поле боя, заявил чешский президент Петр Павел.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в 2024 году Украина должна получить преимущество в воздухе.
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