Данілов дорікнув ООН через "обійми" з Лавровим і неспроможність перевірити дані про Іл-76

Олексій Данілов (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов розкритикував Організацію Об’єднаних Націй, в якій заявили, що не можуть перевірити інформацію щодо обставин катастрофи російського військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області. В ефірі Українського радіо він також дорікнув ООН через "обійми" з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

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На засіданні Радбезу 25 січня заступниця генерального секретаря ООН Розмарі Дікарло наголосила, що, за даними росіян, на борту Іл-76 нібито перебували 65 українських військовополонених. За даними ж української влади, на борту могли бути авіаракети для окупантів. ООН "не в змозі перевірити ці повідомлення або обставини катастрофи", проте "зрозуміло те, що інцидент стався в контексті вторгнення Росії в Україну і війни", сказала вона.

Данілов, коментуючи це, заявив: "Це ще раз є підтвердженням того, що ООН – це така дивна інституція. Вони там в обіймах лапають цього Лаврова, я перепрошую, цілуються в ясна і водночас не мають права відвідати місце, де, на їхній погляд, сталася трагедія? Так що ж це за ООН? Чим вона займається?"

Він також дорікнув Червоному Хресту, який, за його словами, "за годину мав би там бути".

Скриншот з акаунта міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса

24 січня 2024 року у Бєлгородській області Росії впав російський Іл-76. Таких РФ має на озброєнні близько 100.

У Міноборони РФ заявили, що на борту збитого літака були нібито українські військовополонені. У ГУР сказали, що не мають у своєму розпорядженні перевіреної інформації про те, хто саме перебував на борту, але підтвердили, що в цей день, дійсно, мав відбутися обмін полоненими, до того ж один із найбільших.

Зеленський заявив, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні. Речник Кремля Пєсков сказав, що РФ згодна тільки на розслідування "злочину Києва".

Після тривалої паузи РФ надала Україні списки полонених, які нібито були на борту. Але опитані родичі бійців зі списку не побачили на відео пропагандистів з фрагментами тіл особливих ознак, які вказували б на їхніх рідних.

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