Данілов дорікнув ООН через "обійми" з Лавровим і неспроможність перевірити дані про Іл-76
Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов розкритикував Організацію Об’єднаних Націй, в якій заявили, що не можуть перевірити інформацію щодо обставин катастрофи російського військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області. В ефірі Українського радіо він також дорікнув ООН через "обійми" з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.
На засіданні Радбезу 25 січня заступниця генерального секретаря ООН Розмарі Дікарло наголосила, що, за даними росіян, на борту Іл-76 нібито перебували 65 українських військовополонених. За даними ж української влади, на борту могли бути авіаракети для окупантів. ООН "не в змозі перевірити ці повідомлення або обставини катастрофи", проте "зрозуміло те, що інцидент стався в контексті вторгнення Росії в Україну і війни", сказала вона.
Данілов, коментуючи це, заявив: "Це ще раз є підтвердженням того, що ООН – це така дивна інституція. Вони там в обіймах лапають цього Лаврова, я перепрошую, цілуються в ясна і водночас не мають права відвідати місце, де, на їхній погляд, сталася трагедія? Так що ж це за ООН? Чим вона займається?"
Він також дорікнув Червоному Хресту, який, за його словами, "за годину мав би там бути".
- 24 січня 2024 року у Бєлгородській області Росії впав російський Іл-76. Таких РФ має на озброєнні близько 100.
- У Міноборони РФ заявили, що на борту збитого літака були нібито українські військовополонені. У ГУР сказали, що не мають у своєму розпорядженні перевіреної інформації про те, хто саме перебував на борту, але підтвердили, що в цей день, дійсно, мав відбутися обмін полоненими, до того ж один із найбільших.
- Зеленський заявив, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні. Речник Кремля Пєсков сказав, що РФ згодна тільки на розслідування "злочину Києва".
- Після тривалої паузи РФ надала Україні списки полонених, які нібито були на борту. Але опитані родичі бійців зі списку не побачили на відео пропагандистів з фрагментами тіл особливих ознак, які вказували б на їхніх рідних.
Читайте також: Омбудсмен звернувся до Червоного Хреста – з'ясовує, чи сповіщала РФ про полонених на Іл-76