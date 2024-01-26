Данилов упрекнул ООН в "объятиях" с Лавровым и неспособности проверить данные об Ил-76

Алексей Данилов (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов раскритиковал Организацию Объединенных Наций, в которой заявили, что не могут проверить информацию об обстоятельствах крушения российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. В эфире Украинского радио он также упрекнул ООН в "объятиях" с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

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На заседании Совбеза 25 января заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло подчеркнула, что, по данным россиян, на борту Ил-76 якобы находились 65 украинских военнопленных. По данным же украинских властей, на борту могли быть авиаракеты для оккупантов. ООН "не в состоянии проверить эти сообщения или обстоятельства катастрофы", однако "понятно, что инцидент произошел в контексте вторжения России в Украину и войны", сказала она.

Данилов, комментируя это, заявил: "Это еще раз является подтверждением того, что ООН – это такая странная структура. Они там в объятиях лапают этого Лаврова, я извиняюсь, целуются в десна и при этом не имеют права посетить место, где, на их взгляд, произошла трагедия? Так что же это за ООН? Чем она занимается?"

Он также упрекнул Красный Крест, который, по его словам, "за час должен был там быть".

Скриншот из аккаунта министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса

24 января 2024 года в Белгородской области России упал российский Ил-76. Таких РФ имеет на вооружении около 100.

В Минобороны РФ заявили, что на борту сбитого самолета были якобы украинские военнопленные. В ГУР сказали, что не располагают проверенной информацией о том, кто именно находился на борту, но подтвердили, что в этот день, действительно, должен был состояться обмен пленными, причем один из самых больших.

Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании. Спикер Кремля Песков сказал, что РФ согласна только на расследование "преступления Киева".

После длительной паузы РФ предоставила Украине списки пленных, якобы находившихся на борту. Но опрошенные родственники бойцов из списка не увидели на видео пропагандистов с фрагментами тел особых признаков, указывающих на их родных.

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