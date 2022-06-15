Данилов: Последние заявления Рогозина и Медведева – это очень опасно

Публичные заявления российских высокопоставленных должностных лиц о необходимости уничтожения Украины и украинцев – это "очень и очень серьезно", и с этим "надо бороться". Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Он обратил внимание на то, в российском обществе растет поддержка войны против Украины. "Они считают, что мы являемся фашистами, так им почему-то в голову пришло, и они считают, что нас нужно уничтожать. Это очень страшная вещь в 21 веке, с ней нужно обязательно бороться", – сказал Данилов.

Он отметил, что такие же заявления звучали в нацистской Германии по отношению к еврейскому народу.

"На сегодняшний день, к сожалению, они считают нас той нацией, которую нужно уничтожить", – сказал секретарь СНБО.

Он не согласен с тем, что на подобные заявления не стоит обращать внимания.

"Такие публичные заявления чиновников – это очень и очень опасная вещь. И когда некоторые наши народные депутаты, некоторые другие деятели считают, что на это не надо обращать внимание, это надо им прощать и не надо об этом говорить, то это очень опасная вещь, которая дорого будет стоить нашему государству..." – сказал Данилов.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев усомнился в своем Telegram, что Украина будет существовать два года спустя.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин также в Telegram написал, что "если не покончим с ними (украинцами. – Ред.), как, к сожалению, не покончили с ними наши деды, придется погибать, но заканчивать еще большей ценой нашим внукам. Поэтому давайте лучше мы с этим покончим".

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Вадим Ребрина

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