UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Данилов: Последние заявления Рогозина и Медведева – это очень опасно

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2022, 22:48
Данилов: Последние заявления Рогозина и Медведева – это очень опасно - Фото
Алексей Данилов (скриншот видео с брифинга)

Публичные заявления российских высокопоставленных должностных лиц о необходимости уничтожения Украины и украинцев – это "очень и очень серьезно", и с этим "надо бороться". Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он обратил внимание на то, в российском обществе растет поддержка войны против Украины. "Они считают, что мы являемся фашистами, так им почему-то в голову пришло, и они считают, что нас нужно уничтожать. Это очень страшная вещь в 21 веке, с ней нужно обязательно бороться", – сказал Данилов.

Он отметил, что такие же заявления звучали в нацистской Германии по отношению к еврейскому народу.

"На сегодняшний день, к сожалению, они считают нас той нацией, которую нужно уничтожить", – сказал секретарь СНБО.

Он не согласен с тем, что на подобные заявления не стоит обращать внимания.

"Такие публичные заявления чиновников – это очень и очень опасная вещь. И когда некоторые наши народные депутаты, некоторые другие деятели считают, что на это не надо обращать внимание, это надо им прощать и не надо об этом говорить, то это очень опасная вещь, которая дорого будет стоить нашему государству..." – сказал Данилов.

  • Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев усомнился в своем Telegram, что Украина будет существовать два года спустя. 
  • Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин также в Telegram написал, что "если не покончим с ними (украинцами. – Ред.), как, к сожалению, не покончили с ними наши деды, придется погибать, но заканчивать еще большей ценой нашим внукам. Поэтому давайте лучше мы с этим покончим".

Читайте также: Пропагандисту с RT Красовскому сообщили о подозрении в призывах к геноциду украинцев

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Дмитрий Медведев дмитрий рогозин Алексей Данилов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 