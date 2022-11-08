Данилов: Ракеты РФ необходимо уничтожать до момента пуска. Нужна стратегия на упреждение

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что главное условие для переговоров с Россией — это восстановление территориальной целостности Украины. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, президент Владимир Зеленский выдвинул главное условие для переговоров с РФ — выход оккупантов за границы 1991 года.

Гарантией выполнения таких условий Данилов назвал передачу Украине современных систем противовоздушной обороны, авиации, танков и дальнобойных ракет.

"Стратегия — действия на упреждение. Российские ракеты должны быть уничтожены до момента пуска в воздухе, на земле и море", — написал Данилов.

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Дмитро Гриниченко

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