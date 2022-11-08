Данилов: Ракеты РФ необходимо уничтожать до момента пуска. Нужна стратегия на упреждение
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что главное условие для переговоров с Россией — это восстановление территориальной целостности Украины. Об этом он написал в Twitter.
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По его словам, президент Владимир Зеленский выдвинул главное условие для переговоров с РФ — выход оккупантов за границы 1991 года.
Гарантией выполнения таких условий Данилов назвал передачу Украине современных систем противовоздушной обороны, авиации, танков и дальнобойных ракет.
"Стратегия — действия на упреждение. Российские ракеты должны быть уничтожены до момента пуска в воздухе, на земле и море", — написал Данилов.
- Зеленский официально отказался от переговоров с Путиным после объявления российским диктатором незаконных аннексий.
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров недавно заявил о готовности Владимира Путина к переговорам для прекращения войны. Украинское Министерство иностранных дел ответило, что не верит в честность его слов.
- Недавно спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что страна-оккупант якобы готова к переговорам с Украиной — ей ответил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, который написал, что российский диктатор Владимир Путин хочет отыграться, вынудив Украину признать попытки аннексии оккупированных территорий.
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