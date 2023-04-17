Данилов: У нас будет достаточно оружия, чтобы обуздать Россию

У Вооруженных Сил Украины будет достаточно оружия, чтобы обуздать Россию. Об этом за]вил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Associated Press.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Данилов заявил, что союзники помогают Украине достичь уровня технического оснащения, необходимого для начала контрнаступления.

При этом он выразил разочарование, что иногда официальные лица союзных стран "обещают одно, а делают совершенно другое", но не уточнял, что именно имеет в виду.

Данилов отказался комментировать нынешние запасы оружия в Украине, заявив лишь, что "его будет достаточно, чтобы обуздать Россию".

Секретарь СНБО сказал, что Украина круглосуточно работала над подготовкой к наступлению, "включая субботу и воскресенье, на войне выходных не бывает".

"Мы победим Россию, – заявил Данилов. – Если у тебя сильный внутренний дух, ты обязательно победишь. И у нас он всегда был сильным. Это то, что всегда раздражало россиян".

12 апреля глава Пентагона заявил, что у Украины отличный план наступления. ВСУ имеют возможности для успеха.

16 апреля Данилов заявил, что окончательное решение о контрнаступлении будет принято военным командованием с учетом всех обстоятельств, которые будут на то время.

Читайте также: Задержки и сомнения партнеров насчет оружия каждый раз означают потери в ВСУ – Зеленский

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.