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Данилов: У нас будет достаточно оружия, чтобы обуздать Россию

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2023, 23:40
Данилов: У нас будет достаточно оружия, чтобы обуздать Россию - Фото
Алексей Данилов (Фото: ОП)

У Вооруженных Сил Украины будет достаточно оружия, чтобы обуздать Россию. Об этом за]вил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Associated Press.

Данилов заявил, что союзники помогают Украине достичь уровня технического оснащения, необходимого для начала контрнаступления.

При этом он выразил разочарование, что иногда официальные лица союзных стран "обещают одно, а делают совершенно другое", но не уточнял, что именно имеет в виду.

Данилов отказался комментировать нынешние запасы оружия в Украине, заявив лишь, что "его будет достаточно, чтобы обуздать Россию".

Секретарь СНБО сказал, что Украина круглосуточно работала над подготовкой к наступлению, "включая субботу и воскресенье, на войне выходных не бывает".

"Мы победим Россию, – заявил Данилов. – Если у тебя сильный внутренний дух, ты обязательно победишь. И у нас он всегда был сильным. Это то, что всегда раздражало россиян".

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Наталія Медведєва
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война Алексей Данилов
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