Задержки и сомнения партнеров насчет оружия каждый раз означают потери в ВСУ – Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что все задержки партнеров с предоставлением Украине того или иного оружия или сомнения по поводу типа оружия для Сил обороны приводят к потерям в рядах украинских защитников. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.
Зеленский сообщил, что сегодня он подписал указ о награждении государственными наградами 127 украинских воинов, из них 68 – посмертно.
"Очень важно это понимать: каждый раз, когда мы слышим, что обещанные поставки оружия задерживаются, каждый раз, когда возникают сомнения относительно типа оружия для Украины, относительно дальнобойности или других качественных характеристик – каждый раз это означает, что украинские воины отдают свою жизнь, чтобы было это время… Время, которое тратится, чтобы убедить, и чтобы все же состоялись поставки необходимого оружия", – заявил Зеленский.
Он выразил надежду, что на Рамштайне-11, который состоится 21 апреля, примут основательные решения, которые будут отвечать "амбициозным перспективам" украинских сил на поле боя.
- 13 апреля секретарь СНБО Данилов отметил, что Украина ждет помощи, которая была обещана и продекларирована партнерами, но, "к большому сожалению, еще не все откликнулись". По словам Данилова, поставки оружия продолжаются, но есть определенные задержки по тем или иным вопросам.
- Сегодня на Ставке участники заседания проанализировали перспективы наращивания собственного производства ракет и боеприпасов.
Читайте также: Дуда: Любой, кто призывает прекратить помощь Украине, хочет, чтобы Россия победила
Комментарии