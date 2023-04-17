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Задержки и сомнения партнеров насчет оружия каждый раз означают потери в ВСУ – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2023, 21:28
Задержки и сомнения партнеров насчет оружия каждый раз означают потери в ВСУ – Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (Фото - пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что все задержки партнеров с предоставлением Украине того или иного оружия или сомнения по поводу типа оружия для Сил обороны приводят к потерям в рядах украинских защитников. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

Зеленский сообщил, что сегодня он подписал указ о награждении государственными наградами 127 украинских воинов, из них 68 – посмертно.

"Очень важно это понимать: каждый раз, когда мы слышим, что обещанные поставки оружия задерживаются, каждый раз, когда возникают сомнения относительно типа оружия для Украины, относительно дальнобойности или других качественных характеристик – каждый раз это означает, что украинские воины отдают свою жизнь, чтобы было это время… Время, которое тратится, чтобы убедить, и чтобы все же состоялись поставки необходимого оружия", – заявил Зеленский.

Он выразил надежду, что на Рамштайне-11, который состоится 21 апреля, примут основательные решения, которые будут отвечать "амбициозным перспективам" украинских сил на поле боя.

  • 13 апреля секретарь СНБО Данилов отметил, что Украина ждет помощи, которая была обещана и продекларирована партнерами, но, "к большому сожалению, еще не все откликнулись". По словам Данилова, поставки оружия продолжаются, но есть определенные задержки по тем или иным вопросам.
  • Сегодня на Ставке участники заседания проанализировали перспективы наращивания собственного производства ракет и боеприпасов.

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский война оружие поставки военная помощь
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