Задержки и сомнения партнеров насчет оружия каждый раз означают потери в ВСУ – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что все задержки партнеров с предоставлением Украине того или иного оружия или сомнения по поводу типа оружия для Сил обороны приводят к потерям в рядах украинских защитников. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

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Зеленский сообщил, что сегодня он подписал указ о награждении государственными наградами 127 украинских воинов, из них 68 – посмертно.

"Очень важно это понимать: каждый раз, когда мы слышим, что обещанные поставки оружия задерживаются, каждый раз, когда возникают сомнения относительно типа оружия для Украины, относительно дальнобойности или других качественных характеристик – каждый раз это означает, что украинские воины отдают свою жизнь, чтобы было это время… Время, которое тратится, чтобы убедить, и чтобы все же состоялись поставки необходимого оружия", – заявил Зеленский.

Он выразил надежду, что на Рамштайне-11, который состоится 21 апреля, примут основательные решения, которые будут отвечать "амбициозным перспективам" украинских сил на поле боя.

13 апреля секретарь СНБО Данилов отметил, что Украина ждет помощи, которая была обещана и продекларирована партнерами, но, "к большому сожалению, еще не все откликнулись". По словам Данилова, поставки оружия продолжаются, но есть определенные задержки по тем или иным вопросам.

Сегодня на Ставке участники заседания проанализировали перспективы наращивания собственного производства ракет и боеприпасов.

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Оксана Житнюк

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