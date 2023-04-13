Данилов: Поставки оружия в Украину идут, но есть определенные задержки

Перед будущим контрнаступлением Сил обороны партнеры передают Украине оружие, но в этом процессе есть определенные задержки по некоторым вопросам. Об этом в эфире телемарафона сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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"Мы на сегодняшний день получаем все больше и больше помощи от наших партнеров и союзников. Что касается достаточности или недостаточности – поверьте, военным никогда не будет достаточно. Такого словосочетания на войне, особенно когда речь идет об оружии, не существует", – отметил Данилов.

Он подчеркнул, что украинские военнослужащие хотят иметь как можно больше оружия, чтобы как можно быстрее уничтожить оккупантов, ворвавшихся на территорию Украины.

"Мы ждем помощи, которая была обещана и продекларирована нашими партнерами. Я могу заметить, что, к большому сожалению, еще не все партнеры откликнулись. Поставки сейчас идут – я не могу сказать, что их нет, – но есть определенные задержки по тем или иным вопросам. Будем считать, что это временная ситуация", – сказал секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что Украина полагается не только на партнеров, но и на "многие другие каналы", позволяющие закупать оружие для Сил обороны, и этот процесс продолжается ежедневно.

Комментируя ожидаемое наступление Сил обороны, Данилов подчеркнул, что все предположения о том, что это будет летом, зимой или еще когда-то, не имеют под собой никакой почвы. Эти вопросы, по его словам, будут решаться в момент, когда будет приниматься окончательное решение.

Он также подчеркнул, что у украинских военных есть несколько сценариев будущих действий – все будет зависеть от многих обстоятельств и факторов.

Во время визита в Испанию министр обороны Резников призвал к передаче Украине новых видов вооружений, в том числе систем ПВО и самолетов. Для этого необходимо создать международную коалицию.

Сегодня Зеленский провел Военный кабинет: "Готовим ребят. И очень ждем поставок оружия, обещанного партнерами. И по максимуму приближаем победу".

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Оксана Житнюк

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