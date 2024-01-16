Данилов: У россиян был лозунг "Трамп наш", но он американский. Нам свое делать

Алексей Данилов (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

Украина должна работать с любыми легитимно избранными политиками, 45-й президент США Дональд Трамп – американский, а не российский лидер. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире Украинской правды.

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"Не надо ни из чего делать трагедии. Я еще раз напомню, когда Трамп стал президентом, то на России праздновали, пили шампанское, поздравляли друг друга, и у них был лозунг "Трамп наш". Оказалось, что Трамп совсем не ваш. Трамп американский, поэтому давайте успокоимся. Американский народ сделает свой выбор. Нам нужно свое делать…" – сказал он.

Данилов отметил, что Украина должна работать с любыми президентами и политическими силами, получившими легитимный мандат доверия от своего избирателя.

Он также пояснил, что аппарат СНБО разрабатывает разные стратегии.

3 января глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что если Трамп вернется на должность, то крупное соглашение между ним и российским диктатором Владимиром Путиным невозможно.

16 января Трамп после победы на первых президентских кокусах в штате Айова вспомнил Украину – он в очередной раз подчеркнул, что "очень быстро" остановит войну в случае, если сможет возглавить Соединенные Штаты, поскольку "очень хорошо знает" российского диктатора Путина и украинского президента Владимира Зеленского.

Кулеба заявил, что Украина "ничего не боится", комментируя возможное возвращение Трампа в Белый дом.

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