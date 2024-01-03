Кулеба: Велика угода між Трампом і Путіним неможлива

На думку голови МЗС, Трамп є людиною, з якою можна працювати, але "потрібно вміти" це робити

Дональд Трамп та Володимир Путін (Ілюстративне фото: пресслужба Білого дому)

Якщо 45-й президент США Дональд Трамп повернеться на посаду, то велика угода між ним та російським диктатором Володимиром Путіним неможлива, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За каденції Трампа почали продавати та надавати американську зброю Україні та вводити санкції проти РФ, зауважив посадовець в інтерв'ю NV.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Журналіст запитав, чи дійсно Трамп у разі перемоги на наступних виборах припинить фінансування допомоги та схилить Україну до компромісу у війні. Він нагадав слова ексдержсекретаря Майка Помпео, який заявив, що саме адміністрація Трампа розблокувала допомогу Україні, а у "ДНК Республіканської партії" є дуже сильний антиросійський та антипутінський консенсус.

"Думаю, хвилюватись у принципі не треба, треба завжди працювати. З будь-якої ситуації витискати користь для себе, для своєї країни, або повертати ситуацію таким чином, аби можна було цю користь для країни витиснути. Помпео абсолютно має рацію. Знаєте, Трамп сприймається завдяки своїм, я б сказав, ультрахаризматичним вчинкам, своїй репутації та фразам", – відповів Кулеба.

Міністр зауважив, що за адміністрації Трампа Україні продали першу американську зброю – переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin, почалася програма безоплатного передання Україні перших військово-морських суден, катерів типу Island і Mark-6.

Читайте також: Рік виборів. Україна хоче вийти сухою з політичного шторму США: яка стратегія на столі у Зеленського

"Хто воював із Північним потоком-2 і наклав санкції на відоме, але вже підзабуте судно Фортуна, яке прокладало цей трубопровід? Це був Трамп. Попри всі історії, про які писали різні журнали, що от, буде велика угода між Путіним і Трампом… Ані тоді велика угода була неможлива, ані зараз, ані в майбутньому. Коли знову про це почнуть писати — забудьте, неможливо, не буде жодних великих угод між Путіним і будь-ким", – пояснив посадовець.

Він зазначив, що тому Трамп є людиною, з якою можна працювати, але потрібно "просто вміти" це робити.

"Якщо він дійде до виборів і якщо він у них переможе, він буде абсолютно іншим, ніж президент Джо Байден, якому ми надзвичайно за все вдячні. Є дуже багато "якщо", але Україна не повинна нічого боятися, жодних виборів і жодних чинних або майбутніх політиків", – підсумував Кулеба.

Верховний суд штату Колорадо 19 грудня 2023 року постановив, що Трамп знову позбавлений права брати участь у виборах через те, що своїми діями, які призвели до штурму Капітолія 6 січня 2021 року, він вчинив заколот. Цей суд першим у країні визнав, що розділ 3 14-ї поправки, яка передбачає, що жодна людина, яка брала участь у повстанні чи бунті проти уряду, не може балотуватися на держпосаду, поширюється на Трампа.

2 грудня Федеральний суд у США відмовився знімати з Трампа звинувачення про втручання у вибори 2020 року.

2 січня 2024 року Трамп подав апеляцію на рішення держсекретаря штату Мен, який заборонив йому брати участь у праймеріз штату.

Читайте також: Reuters: Якщо Трамп стане президентом, його люди знищать політику США щодо України і НАТО