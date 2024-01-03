Кулеба: Большое соглашение между Трампом и Путиным невозможно

По мнению главы МИД, Трамп является человеком, с которым можно работать, но "нужно уметь" это делать

Дональд Трамп и Владимир Путин (Иллюстративное фото: пресс-служба Белого дома)

Если 45-й президент США Дональд Трамп вернется на должность, то большое соглашение между ним и российским диктатором Владимиром Путиным невозможно, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. При каденции Трампа начало продаваться и предоставляться американское оружие Украине и вводились санкции против РФ, отметил чиновник в интервью NV.

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Журналист спросил, действительно ли Трамп при победе на следующих выборах прекратит финансирование помощи и склонит Украину к компромиссу в войне. Он напомнил слова экс-госсекретаря Майка Помпео, который заявил, что именно администрация Трампа разблокировала помощь Украине, а в "ДНК Республиканской партии" есть очень сильный антироссийский и антипутинский консенсус.

"Думаю, волноваться в принципе не надо, надо всегда работать. Из любой ситуации выжимать пользу для себя, для своей страны, или возвращать ситуацию таким образом, чтобы можно было эту пользу для страны выжать. Помпео совершенно прав. Знаете, Трамп воспринимается благодаря своим, я бы сказал, ультрахаризматическим поступкам, своей репутации и фразам", – ответил Кулеба.

Министр отметил, что при администрации Трампа Украине было продано первое американское оружие – переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, началась программа безвозмездной передачи Украине первых военно-морских судов, катеров типа Island и Mark-6.

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"Кто воевал с Северным потоком-2 и наложил санкции на известное, но уже подзабытое судно Фортуна, которое прокладывало этот трубопровод? Это был Трамп. При всех историях, о которых писали разные журналы, что вот, будет большое соглашение между Путиным и Трампом… Ни тогда большое соглашение было невозможно, ни сейчас, ни в будущем. Когда опять начнут писать — забудьте, невозможно, не будет никаких больших соглашений между Путиным и кем-либо", – пояснил чиновник.

Он отметил, что потому Трамп является человеком, с которым можно работать, но нужно "просто уметь" это делать.

"Если он дойдет до выборов и если он в них победит, он будет совершенно иным, чем президент Джо Байден, которому мы чрезвычайно благодарны. Есть очень много "если", но Украина не должна ничего бояться, никаких выборов и никаких действующих или будущих политиков", – подытожил Кулеба.

Верховный суд штата Колорадо 19 декабря 2023 года постановил, что Трамп вновь лишен права участвовать в выборах из-за того, что своими действиями, повлекшими штурм Капитолия 6 января 2021 года, он совершил мятеж. Этот суд первым в стране признал, что глава 3 14-й поправки, предусматривающая, что ни один человек, участвовавший в восстании или бунте против правительства, не может баллотироваться на госдолжность, распространяется на Трампа.

2 декабря Федеральный суд в США отказался снимать с Трампа обвинения о вмешательстве в выборы в 2020 году.

2 января 2024 года Трамп подал апелляцию на решение госсекретаря штата Мэн, запретившего ему участвовать в праймере из штата.

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