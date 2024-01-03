Трамп оскаржив заборону на участь в праймеріз через штурм Капітолія

45-й президент США стверджує, що демократка від штату Мен, яка заборонила йому балотуватися на посаду президента, не мала на це повноважень

Дональд Трамп (Фото: EPA)

45-й президент США Дональд Трамп 2 січня 2024 року подав апеляцію на рішення держсекретаря штату Мен, який заборонив йому брати участь у праймеріз штату через його роль у штурмі Капітолія 6 січня 2021 року. Про це написало видання Associated Press.

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В апеляційному позові Трамп стверджує, що демократка Шенна Беллоуз від штату Мен, яка стала першою держсекретаркою штату в історії, яка заборонила балотуватися на посаду президента, не мала на це повноважень.

Він заявив також, що не підбурював до заворушень, ніколи не присягався "підтримувати" Конституцію і не був державним службовцем, як це передбачено поправкою до Конституції, на яку вона посилалася.

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За даними видання, очікується, що експрезидент незабаром оскаржить аналогічну заборону Верховного суду штату Колорадо. Ця апеляція надійде до Верховного суду США, а позов Беллоуз буде оскаржено у Вищому суді штату Мен.

Також 2 січня Беллоуз підтвердила виданню, що її рішення було призупинено в очікуванні результатів апеляції.

"Це частина процесу. Я впевнена у своєму рішенні й вірю у верховенство права. Це процес штату Мен, і дуже важливо, щоб кожен з нас, хто працює в уряді, передусім дотримувався Конституції й законів штату", – сказала вона.

ДОВІДКА 6 січня 2021 року, коли в Конгресі США мали офіційно сертифікувати підсумки виборів президента, Трамп закликав своїх прихильників прийти на мітинг під Капітолій, щоб зупинити "злодійство". Він особисто був присутній на акції, заявивши, що люди повинні "показати силу, оскільки країну не можна повернути слабкістю". Протестувальники прорвали кордон правоохоронців та увірвалися до Конгресу, зірвавши засідання. Під час штурму загинули четверо протестувальників та один поліціянт. 6 січня 2021 року, коли в Конгресі США мали офіційно сертифікувати підсумки виборів президента, Трамп закликав своїх прихильників прийти на мітинг під Капітолій, щоб зупинити "злодійство". Він особисто був присутній на акції, заявивши, що люди повинні "показати силу, оскільки країну не можна повернути слабкістю". Протестувальники прорвали кордон правоохоронців та увірвалися до Конгресу, зірвавши засідання. Під час штурму загинули четверо протестувальників та один поліціянт.

Верховний суд штату Колорадо 19 грудня 2023 року постановив, що Трамп знову позбавлений права брати участь у виборах через те, що своїми діями, які призвели до штурму Капітолія 6 січня 2021 року, він вчинив заколот.

Верховний суд Колорадо першим у країні визнав, що розділ 3 14-ї поправки, яка передбачає, що жодна людина, яка брала участь у повстанні чи бунті проти уряду, не може балотуватися на держпосаду, поширюється на Трампа.

2 грудня 2023 року Федеральний суд у США відмовився знімати з Трампа звинувачення про втручання у вибори у 2020 році.

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