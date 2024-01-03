Трамп обжаловал запрет на участие в праймериз из-за штурма Капитолия

45-й президент США утверждает, что демократка от штата Мэн, запретившая ему баллотироваться на пост президента, не имела на это полномочий

Дональд Трамп (Фото: EPA)

45-й президент США Дональд Трамп 2 января 2024 года подал апелляцию на решение госсекретаря штата Мэн, запретившего ему участвовать в праймериз штата из-за его роли в штурме Капитолия 6 января 2021 года. Об этом написало издание Associated Press.

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В апелляционном иске Трамп утверждает, что демократ Шенна Беллоуз от штата Мэн, ставшая первым госсекретарем штата в истории, запретившим баллотироваться на пост президента, не имела на это полномочий.

Он заявил также, что не подстрекал к беспорядкам, никогда не присягал "поддерживать" Конституцию и не был государственным служащим, как это предусмотрено поправкой к Конституции, на которую она ссылалась.

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По данным издания, ожидается, что экс-президент вскоре обжалует аналогичный запрет Верховного суда штата Колорадо. Эта апелляция поступит в Верховный суд США, а иск Беллоуз будет обжалован в Высшем суде штата Мэн.

Также 2 января Беллоуз подтвердила изданию, что ее решение было приостановлено в ожидании результатов апелляции.

"Это часть процесса. Я уверена в своем решении и верю в верховенство права. Это процесс штата Мэн, и очень важно, чтобы каждый из нас, кто работает в правительстве, в первую очередь соблюдал Конституцию и законы штата", – сказала она.

СПРАВКА 6 января 2021 года, когда в Конгрессе США должны были официально сертифицировать итоги выборов президента, Трамп призвал своих сторонников прийти на митинг под Капитолий, чтобы остановить "преступление". Он лично присутствовал на акции, заявив, что люди должны "показать силу, поскольку страну нельзя вернуть слабостью". Протестующие прорвали заграждение правоохранителей и ворвались в Конгресс, сорвав заседание. Во время штурма погибли четверо протестующих и один полицейский. 6 января 2021 года, когда в Конгрессе США должны были официально сертифицировать итоги выборов президента, Трамп призвал своих сторонников прийти на митинг под Капитолий, чтобы остановить "преступление". Он лично присутствовал на акции, заявив, что люди должны "показать силу, поскольку страну нельзя вернуть слабостью". Протестующие прорвали заграждение правоохранителей и ворвались в Конгресс, сорвав заседание. Во время штурма погибли четверо протестующих и один полицейский.

Верховный суд штата Колорадо 19 декабря 2023 года постановил, что Трамп вновь лишен права участвовать в выборах из-за того, что своими действиями, повлекшими штурм Капитолия 6 января 2021 года, он совершил мятеж.

Верховный суд Колорадо первым в стране признал, что глава 3 14-й поправки, предусматривающая, что ни один человек, участвовавший в восстании или бунте против правительства, не может баллотироваться на госдолжность, распространяется на Трампа.

2 декабря 2023 года Федеральный суд в США отказался снимать с Трампа обвинения о вмешательстве в выборы в 2020 году.

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