Трамп обжаловал запрет на участие в праймериз из-за штурма Капитолия
45-й президент США Дональд Трамп 2 января 2024 года подал апелляцию на решение госсекретаря штата Мэн, запретившего ему участвовать в праймериз штата из-за его роли в штурме Капитолия 6 января 2021 года. Об этом написало издание Associated Press.
В апелляционном иске Трамп утверждает, что демократ Шенна Беллоуз от штата Мэн, ставшая первым госсекретарем штата в истории, запретившим баллотироваться на пост президента, не имела на это полномочий.
Он заявил также, что не подстрекал к беспорядкам, никогда не присягал "поддерживать" Конституцию и не был государственным служащим, как это предусмотрено поправкой к Конституции, на которую она ссылалась.
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По данным издания, ожидается, что экс-президент вскоре обжалует аналогичный запрет Верховного суда штата Колорадо. Эта апелляция поступит в Верховный суд США, а иск Беллоуз будет обжалован в Высшем суде штата Мэн.
Также 2 января Беллоуз подтвердила изданию, что ее решение было приостановлено в ожидании результатов апелляции.
"Это часть процесса. Я уверена в своем решении и верю в верховенство права. Это процесс штата Мэн, и очень важно, чтобы каждый из нас, кто работает в правительстве, в первую очередь соблюдал Конституцию и законы штата", – сказала она.
- Верховный суд штата Колорадо 19 декабря 2023 года постановил, что Трамп вновь лишен права участвовать в выборах из-за того, что своими действиями, повлекшими штурм Капитолия 6 января 2021 года, он совершил мятеж.
- Верховный суд Колорадо первым в стране признал, что глава 3 14-й поправки, предусматривающая, что ни один человек, участвовавший в восстании или бунте против правительства, не может баллотироваться на госдолжность, распространяется на Трампа.
- 2 декабря 2023 года Федеральный суд в США отказался снимать с Трампа обвинения о вмешательстве в выборы в 2020 году.
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