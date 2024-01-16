Данілов: Росіяни мали гасло "Трамп наш", але він американський. Нам своє робити
Україна повинна працювати з будь-якими легітимно обраними політиками, 45-й президент США Дональд Трамп – американський, а не російський лідер. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у ефірі Української правди.
"Не треба ні з чого робити трагедії. Я ще раз нагадаю, коли Трамп став президентом, то на Росії святкували, пили шампанське, вітали одне одного, й у них було гасло "Трамп наш". Виявилося, що Трамп зовсім не ваш. Трамп американський, тому давайте заспокоїмося. Американський народ зробить свій вибір. Нам треба своє робити…" – сказав він.
Данілов зазначив, що Україна повинна працювати з будь-якими президентами та політичними силами, які отримали легітимний мандат довіри від свого виборця.
Він також пояснив, що апарат РНБО розробляє різні стратегії.
- 3 січня голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що якщо Трамп повернеться на посаду, то велика угода між ним та російським диктатором Володимиром Путіним неможлива.
- 16 січня Трамп після перемоги на перших президентських кокусах у штаті Айова згадав Україну – він укотре наголосив, що "дуже швидко" зупинить війну в разі, якщо зможе очолити Сполучені Штати, оскільки "дуже добре знає" російського диктатора Путіна та українського президента Володимира Зеленського.
- Кулеба заявив, що Україна "нічого не боїться", коментуючи можливе повернення Трампа до Білого дому.
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