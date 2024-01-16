Данілов: Росіяни мали гасло "Трамп наш", але він американський. Нам своє робити

Олексій Данілов (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Україна повинна працювати з будь-якими легітимно обраними політиками, 45-й президент США Дональд Трамп – американський, а не російський лідер. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у ефірі Української правди.

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"Не треба ні з чого робити трагедії. Я ще раз нагадаю, коли Трамп став президентом, то на Росії святкували, пили шампанське, вітали одне одного, й у них було гасло "Трамп наш". Виявилося, що Трамп зовсім не ваш. Трамп американський, тому давайте заспокоїмося. Американський народ зробить свій вибір. Нам треба своє робити…" – сказав він.

Данілов зазначив, що Україна повинна працювати з будь-якими президентами та політичними силами, які отримали легітимний мандат довіри від свого виборця.

Він також пояснив, що апарат РНБО розробляє різні стратегії.

3 січня голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що якщо Трамп повернеться на посаду, то велика угода між ним та російським диктатором Володимиром Путіним неможлива.

16 січня Трамп після перемоги на перших президентських кокусах у штаті Айова згадав Україну – він укотре наголосив, що "дуже швидко" зупинить війну в разі, якщо зможе очолити Сполучені Штати, оскільки "дуже добре знає" російського диктатора Путіна та українського президента Володимира Зеленського.

Кулеба заявив, що Україна "нічого не боїться", коментуючи можливе повернення Трампа до Білого дому.

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