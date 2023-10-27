Данилов: Украина благодаря частному бизнесу наладила программы по дронам
Украина благодаря частному бизнесу наладила программы по беспилотникам, относительно производства и использования дронов в стране одна из лучших отраслей в мире, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью изданию "Фокус".
"Мы наладили, благодаря частному бизнесу, программы. Есть разные дроны — камикадзе, разведчики и т.д. Этот вопрос поставлен Кабмином по поручению президента на определенные рельсы. Я благодарю все частные компании, которые присоединились к процессу. То, что касается производства и использования боевых дронов, я считаю, в нашей стране это одна из лучших областей в мире", – сказал Данилов.
Чиновник объяснил, что дроны используют в боевых условиях, поэтому государство сразу понимает слабые точки и информирует производителей.
"Мы уже являемся специалистами высокого уровня в вопросах производства дронов", – подытожил он.
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- Секретарь СНБО сообщил, что после начала войны в Израиле помощь Украине от партнеров продолжается и будет поступать до "полной победы".
- Данилов заявил, что в ближайшее время Украина нарастит собственное производство боеприпасов.
- Секретарь СНБО сообщил, что первая партия дальнобойных ракет ATACMS превзошла ожидания Украины, вследствие применения уменьшились атаки российских вертолетов по Силам обороны.
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