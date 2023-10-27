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Данілов: Україна завдяки приватному бізнесу налагодила програми для дронів

Этот материал также доступен на русском
27.10.2023, 12:55
Данілов: Україна завдяки приватному бізнесу налагодила програми для дронів - Фото
Олексій Данілов (Фото: Офіс президента)

Україна завдяки приватному бізнесу налагодила програми для безпілотників, стосовно виробництва й використання дронів у країні одна з найкращих галузей у світі, заявив секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов у інтерв'ю виданню "Фокус".

"Ми налагодили, завдяки приватному бізнесу, програми. Є різні дрони — камікадзе, розвідники тощо. Це питання поставлено Кабміном за дорученням президента на певні рейки. Я дякую всім приватним компаніям, які долучилися до процесу. Те, що стосується виробництва і використання бойових дронів, я вважаю, в нашій країні це одна з найкращих галузей у світі", – сказав Данілов.

Посадовець пояснив, що дрони використовують у бойових умовах, тому держава одразу розуміє слабкі точки й інформує виробників.

"Ми вже є фахівцями високого рівня у питаннях виробництва дронів", – підсумував він.

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  • Секретар РНБО повідомив, що після початку війни в Ізраїлі допомога Україні від партнерів продовжується й буде надходити до "повної перемоги".
  • Данілов заявив, що найближчим часом Україна наростить власне виробництво боєприпасів.
  • Секретар РНБО повідомив, що перша партія далекобійних ракет ATACMS перевершила очікування України, внаслідок застосування зменшилися атаки російських гелікоптерів по Силах оборони.

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Артем Джеріпа
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