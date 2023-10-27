Данілов: Україна завдяки приватному бізнесу налагодила програми для дронів

Україна завдяки приватному бізнесу налагодила програми для безпілотників, стосовно виробництва й використання дронів у країні одна з найкращих галузей у світі, заявив секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов у інтерв'ю виданню "Фокус".

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Ми налагодили, завдяки приватному бізнесу, програми. Є різні дрони — камікадзе, розвідники тощо. Це питання поставлено Кабміном за дорученням президента на певні рейки. Я дякую всім приватним компаніям, які долучилися до процесу. Те, що стосується виробництва і використання бойових дронів, я вважаю, в нашій країні це одна з найкращих галузей у світі", – сказав Данілов.

Посадовець пояснив, що дрони використовують у бойових умовах, тому держава одразу розуміє слабкі точки й інформує виробників.

"Ми вже є фахівцями високого рівня у питаннях виробництва дронів", – підсумував він.

Читайте також: "Ми не можемо засипати фронт "Мавіками". Як Україні перемогти у війні дронів

Секретар РНБО повідомив, що після початку війни в Ізраїлі допомога Україні від партнерів продовжується й буде надходити до "повної перемоги".

Данілов заявив, що найближчим часом Україна наростить власне виробництво боєприпасів.

Секретар РНБО повідомив, що перша партія далекобійних ракет ATACMS перевершила очікування України, внаслідок застосування зменшилися атаки російських гелікоптерів по Силах оборони.

Читайте також: Данілов: Україна отримуватиме зброю, доки не звільнить усі території

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.