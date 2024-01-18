Данилов: Запад должен готовиться к фрагментации России. На карте появятся новые страны

Алексей Данилов (Фото: LIGA.net/Валентина Полищук)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что Запад должен готовиться к фрагментации России и события, происходящие в республике Башкортостан, входящей в состав РФ – это начало этого крупного процесса, который будет разворачиваться в ближайшее время. Об этом он рассказал в видеокомментарии журналисту LIGA.net.

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По данным российских СМИ, в Башкортостане 17 января, несколько тысяч человек устроили акцию протеста у здания суда в городе Баймак после того, как суд приговорил к четырем годам лишения свободы активиста, защитника горы Куштау Фаиля Алсинова по делу "о разжигании межнациональной розни". Протестующие бросали в омоновцев снег и шапки, полицейские применили дубинки и слезоточивый газ.

Данилов подчеркнул, что башкиры – это отдельный народ, который никак не относится к русским.

"Запад должен готовиться к фрагментации России, которая будет обязательно. То, что мы сегодня видим – это только начало этого большого процесса, который на России обязательно будет разворачиваться в ближайшее время", – отметил чиновник.

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По словам секретаря СНБО, сейчас в Башкортостане начинается очень много различных процессов, особенно на территориях Чеченской республики Ичкерии, Татарстана и Дагестана.

Данилов отметил, что сейчас фиксируется большая проблема – "некоторые из западных стран считают, что распад России повредит каким-то процессам". Однако, отметил он, в 1991 году крупные страны тоже считали, что распад СССР произойти не может и была договоренность, что отколются страны Балтии, а другие 12 стран, которые остались после отделения будут входить в территорию Содружества независимых государств.

"Это все была трата времени, потому что не может существовать никакое СНГ, так же как и не могут существовать на территории России отдельные народы без создания своих стран. Новые страны обязательно появятся на карте, которая сейчас принадлежит РФ", – подытожил Данилов.

Украина считалась одним из "основателей" СНГ, была участником внутренних соглашений СНГ, однако она не подписывала устав Содружества и не стала формальным членом.

Украина взяла курс на выход из структур СНГ в 2014 году и тогда перестала платить членские взносы. Денонсация Украиной соглашений, заключенных в рамках СНГ, продолжается до сих пор.

21 декабря 2023 года сообщалось, что Молдова завершит процесс выхода из Содружества независимых государств до конца 2024 года, к тому времени будут денонсированы все подписанные ею в рамках СНГ соглашения.

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