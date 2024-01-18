Данілов: Захід має готуватися до фрагментації Росії. На мапі з'являться нові країни

Олексій Данілов (Фото: LIGA.net/Валентина Поліщук)

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що Захід має готуватися до фрагментації Росії, а події, які наразі відбуваються у республіці Башкортостан, що входить до складу РФ, — це початок цього великого процесу, який розгортатиметься найближчим часом. Про це він розповів у відеокоментарі журналістові LIGA.net.

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За даними російських ЗМІ, у Башкортостані 17 січня кілька тисяч людей влаштували акцію протесту біля будівлі суду в місті Баймак після того, як суд засудив до чотирьох років позбавлення волі активіста, захисника гори Куштау Фаїля Алсинова у справі "про розпалювання міжнаціональної ворожнечі". Протестувальники кидали в омонівців сніг і шапки, поліцейські застосували кийки та сльозогінний газ.

Данілов наголосив, що башкири – це окремий народ, який ніяк не належить до росіян.

"Захід має готуватися до фрагментації Росії, яка буде обов'язково. Те, що ми сьогодні бачимо, – це тільки початок цього великого процесу, який на Росії обов'язково буде розгортатися найближчим часом", – зауважив посадовець.

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За словами секретаря РНБО, зараз у Башкортостані починається дуже багато різних процесів, особливо на територіях Чеченської республіки Ічкерії, Татарстану та Дагестану.

Данілов наголосив, що наразі фіксується велика проблема – "дехто із західних країн вважає, що розпад Росії зашкодить якимось процесам". Однак, за його словами, у 1991 році великі країни теж вважали, що розпад СРСР відбутися не може й була домовленість, що відколються країни Балтії, а інші 12 країн, які залишилися після відокремлення, входитимуть до території Співдружності незалежних держав.

"Це все була трата часу, тому що не може існувати ніяке СНД, так само як і не можуть існувати на території Росії окремі народи без створення своїх країн. Нові країни обов'язково з'являться на мапі, яка наразі належить РФ", – підсумував Данілов.

Україна вважалася одним із "засновників" СНД, була учасником внутрішніх угод СНД, проте вона не підписувала статуту Співдружності та не стала формальним членом.

Україна взяла курс на вихід зі структур СНД у 2014 році й тоді перестала сплачувати членські внески. Денонсація Україною угод, укладених у межах СНД, триває досі.

21 грудня 2023 року повідомлялося, що Молдова завершить процес виходу зі Співдружності незалежних держав до кінця 2024 року, на той час буде денонсовано всі підписані нею в межах СНД угоди.

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