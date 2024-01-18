Данілов: Захід має готуватися до фрагментації Росії. На мапі з'являться нові країни
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що Захід має готуватися до фрагментації Росії, а події, які наразі відбуваються у республіці Башкортостан, що входить до складу РФ, — це початок цього великого процесу, який розгортатиметься найближчим часом. Про це він розповів у відеокоментарі журналістові LIGA.net.
За даними російських ЗМІ, у Башкортостані 17 січня кілька тисяч людей влаштували акцію протесту біля будівлі суду в місті Баймак після того, як суд засудив до чотирьох років позбавлення волі активіста, захисника гори Куштау Фаїля Алсинова у справі "про розпалювання міжнаціональної ворожнечі". Протестувальники кидали в омонівців сніг і шапки, поліцейські застосували кийки та сльозогінний газ.
Данілов наголосив, що башкири – це окремий народ, який ніяк не належить до росіян.
"Захід має готуватися до фрагментації Росії, яка буде обов'язково. Те, що ми сьогодні бачимо, – це тільки початок цього великого процесу, який на Росії обов'язково буде розгортатися найближчим часом", – зауважив посадовець.
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За словами секретаря РНБО, зараз у Башкортостані починається дуже багато різних процесів, особливо на територіях Чеченської республіки Ічкерії, Татарстану та Дагестану.
Данілов наголосив, що наразі фіксується велика проблема – "дехто із західних країн вважає, що розпад Росії зашкодить якимось процесам". Однак, за його словами, у 1991 році великі країни теж вважали, що розпад СРСР відбутися не може й була домовленість, що відколються країни Балтії, а інші 12 країн, які залишилися після відокремлення, входитимуть до території Співдружності незалежних держав.
"Це все була трата часу, тому що не може існувати ніяке СНД, так само як і не можуть існувати на території Росії окремі народи без створення своїх країн. Нові країни обов'язково з'являться на мапі, яка наразі належить РФ", – підсумував Данілов.
- Україна вважалася одним із "засновників" СНД, була учасником внутрішніх угод СНД, проте вона не підписувала статуту Співдружності та не стала формальним членом.
- Україна взяла курс на вихід зі структур СНД у 2014 році й тоді перестала сплачувати членські внески. Денонсація Україною угод, укладених у межах СНД, триває досі.
- 21 грудня 2023 року повідомлялося, що Молдова завершить процес виходу зі Співдружності незалежних держав до кінця 2024 року, на той час буде денонсовано всі підписані нею в межах СНД угоди.
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