Данилов: Запад понимает, что Россия не выиграет войну и начинает усиливать помощь Украине

Союзники Украины понимают, что у России нет шансов выиграть войну, а поэтому усиливают поддержку. Об этом в эфире национального телемарафона заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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По его словам, сегодня Россия выходит за пределы военной операции, так как устраивает открытый геноцид украинского народа.

"Они это уже делали в 1930-х годах, когда устроили Голодомор, но сейчас такого не будет. Я хочу обратить внимание, что в последнее время наши партнеры понимают, что у России нет шансов выиграть, поэтому нам начинают больше помогать", — сказал Данилов.

Он отметил, что благодаря помощи союзников и Вооруженным Силам Украины, страна выстоит и призвал "немного подождать".

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Дмитро Гриниченко

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