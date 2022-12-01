Данилов: Запад понимает, что Россия не выиграет войну и начинает усиливать помощь Украине
Союзники Украины понимают, что у России нет шансов выиграть войну, а поэтому усиливают поддержку. Об этом в эфире национального телемарафона заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
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По его словам, сегодня Россия выходит за пределы военной операции, так как устраивает открытый геноцид украинского народа.
"Они это уже делали в 1930-х годах, когда устроили Голодомор, но сейчас такого не будет. Я хочу обратить внимание, что в последнее время наши партнеры понимают, что у России нет шансов выиграть, поэтому нам начинают больше помогать", — сказал Данилов.
Он отметил, что благодаря помощи союзников и Вооруженным Силам Украины, страна выстоит и призвал "немного подождать".
- Секретарь СНБО заявил, что украинцам не стоит жить в постоянном ожидании ракетных ударов российских оккупантов.
- Данилов призвал не разносить в СМИ и сети заявления прошлого президента РФ Дмитрия Медведева, чьи аккаунты в соцсетях последний год публикуют от его имени почти исключительно издевки, оскорбления и угрозы в адрес Украины и Западного мира.
- Он считает, что ядерное разоружение России будет условием послевоенных договоренностей с ее новым руководством.
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