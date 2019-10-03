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Данилюк о разведении войск: Это не гарантирует уменьшения потерь

Данилюк о разведении войск: Это не гарантирует уменьшения потерь - Фото
Александр Данилюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
03.10.2019, 16:49

Экс-секретарь СНБО отметил, что очень важно, чтобы у военных было доверие к таким решениям, а сейчас такого доверия, по его словам, нет

Разведение войск необходимо, но это требует серьезной подготовки. Увеличение "серой зоны" не гарантирует уменьшения потерь. Об этом заявил бывший секретарь СНБО Александр Данилюк в интервью BBC News Україна.

Данилюк сказал, что недавно посетил посетил три участка, где планируется отвод войск (Золотое, Петровское и Станица), чтобы поговорить с военными о том, как они оценивают готовность и ситуацию.

Экс-секретарь СНБО отметил, что очень важно, чтобы у военных было доверие к таким решениям, а сейчас такого доверия, по его словам, нет.

Данилюк пояснил, что военные понимают, что если отводить силы, то делать зимой это сложно и опасно, потому что приходится двигаться по открытой местности.

"Другой вопрос - будет ли это способствовать уменьшению потерь на фронте. На самом деле, мы увеличиваем "серую зону", в которой смогут работать и диверсионные группы, и снайперы, и это совершенно не гарантирует ничего и открывает простор для провокаций", - добавил экс-секретарь СНБО.

При этом Данилюк отметил, что в любом случае, разведение необходимо, но надо понимать, что оно не может происходить просто, к этому просто надо серьезно готовиться, это отдельная работа.

  • 1 октября разведение войск в Золотом и Петровском анонсировал президент Владимир Зеленский: начало этого процесса запланировано на 7 октября.
  • По условиям, которые согласованы в Минске, процесс разведения войск не может начаться раньше, чем после семи суток полной тишины в районе, где он запланирован.
  • 2 октября гибридная российская армия обстреляла из миномета калибра 120 мм район, где находится участок запланированного разведения войск около города Золотое в Луганской области.

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Александр Данилюк Донбасс разведение войск
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