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Данилюк: Украина рассматривает санкции за паспортизацию Донбасса

Данилюк: Украина рассматривает санкции за паспортизацию Донбасса - Фото
Александр Данилюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
22.07.2019, 10:25

Секретарь СНБО напомнил, что выдача российских паспортов в оккупированном Донбассе - это нарушение минских соглашений

Украина рассматривает возможность введения национальных санкций за выдачу жителям оккупированных частей Донецкой и Луганской областей российских паспортов. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Данилюк, сообщает Интерфакс-Украина.

На вопрос, готова ли Украина ввести национальные санкции за российскую паспортизацию Донбасса, Данилюк ответил: "Конечно".

"Должны быть конкретные меры, чтобы этот процесс прекратился или максимально усложнился. Это является нарушением минских соглашений, спланированная провокация и мы, конечно, не оставим это так", - заявил он.

Ранее Министерство иностранных дел прокомментировало провокативное решение России расширить процесс "паспортизации", подготовив план действий СНБО. Кремлевские указы по "паспортизации" не будут признаваться украинской стороной, сообщило министерство.

17 июля президент страны-агрессора Владимир Путин упростил получение гражданства для жителей всего Донбасса, а не только оккупированных районов. 24 апреля президент страны-агрессора РФ подписал указ о раздаче российского гражданства жителям ОРДЛО.

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война Донбасс Александр Данилюк снбо
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