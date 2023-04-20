Дания и Нидерланды передадут Украине 14 танков Leopard 2

Дания в сотрудничестве с Нидерландами отправит Украине 14 танков Leopard 2. Они будут готовы в начале 2024 года. Об этом заявили министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен и и.о. министра обороны Троэльс Лунд Поульсен, передает Nyheder.

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По словам Расмуссена, отправка 14 танков Leopard 2 дополнит 100 танков Leopard 1, которые Дания уже пообещала Украине.

"Это не датские танки. Это сотрудничество по танкам, которые не датские, а закупаются в сотрудничестве с Нидерландами", – сказал Поульсен.

Он уточнил, что танки могут быть поставлены в начале 2024 года.

10 апреля 2023 года стало известно, что Дания передаст Украине 100 танков Leopard 1, поставка начнется к лету.

14 апреля сообщалось, что Дания в ближайшие недели передаст Украине 19 гаубиц CAESAR.

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Наталія Медведєва

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