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Дания и Нидерланды передадут Украине 14 танков Leopard 2

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2023, 10:42
Дания и Нидерланды передадут Украине 14 танков Leopard 2 - Фото
Троэльс Лунд Поульсен и Ларс Лекке Расмуссен (Скриншот видео)

Дания в сотрудничестве с Нидерландами отправит Украине 14 танков Leopard 2. Они будут готовы в начале 2024 года. Об этом заявили министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен и и.о. министра обороны Троэльс Лунд Поульсен, передает Nyheder.

По словам Расмуссена, отправка 14 танков Leopard 2 дополнит 100 танков Leopard 1, которые Дания уже пообещала Украине.

"Это не датские танки. Это сотрудничество по танкам, которые не датские, а закупаются в сотрудничестве с Нидерландами", – сказал Поульсен.

Он уточнил, что танки могут быть поставлены в начале 2024 года.

  • 10 апреля 2023 года стало известно, что Дания передаст Украине 100 танков Leopard 1, поставка начнется к лету.
  • 14 апреля сообщалось, что Дания в ближайшие недели передаст Украине 19 гаубиц CAESAR.

Читайте также: Запад мог бы передать Украине F-16 до лета – министр обороны Дании

Наталія Медведєва
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