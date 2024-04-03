Дания работает над новым пакетом военной помощи для Украины – Кулеба

Ларс Лекке Расмуссен и Дмитрий Кулеба (Фото: МИД Украины)

Дания работает над новым пакетом военной помощи для усиления обороноспособности Украины. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил в X (Twitter).

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Глава внешнеполитического ведомства провел встречу с министром иностранных дел Дании Ларсом Лекке Расмуссеном в Брюсселе. Они обсудили первоочередные потребности Украины в военной помощи, в частности системах противовоздушной обороны и ракетах.

"Я также рад, что Дания работает над новым пакетом военной помощи для усиления нашей обороны", – написал Кулеба.

Также министр поблагодарил Данию за поддержку Украины: военную помощь, инвестиции, восстановление и другую помощь.

22 февраля Дания объявила о пакете помощи Украине на 228 млн евро. Он включал артснаряды, боеприпасы для систем ПВО, технику для разминирования и беспилотники.

23 февраля Украина и Дания подписали соглашение о безопасности. Полный текст опубликованного документа LIGA.net публиковала здесь.

публиковала здесь. 12 марта Дания объявила о новом пакете помощи Украине на $337 млн, в который вошли артиллерийские установки, снаряды, минометы и боеприпасы к ним.

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