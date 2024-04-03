Данія працює над новим пакетом військової допомоги для України – Кулеба

Ларс Лекке Расмуссен і Дмитро Кулеба (Фото: МЗС України)

Данія працює над новим пакетом військової допомоги для посилення обороноздатності України. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив в X (Twitter).

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Глава зовнішньополітичного відомства провів зустріч із міністром закордонних справ Данії Ларсом Лекке Расмуссеном у Брюсселі. Вони обговорили першочергові потреби України у військовій допомозі, зокрема системах протиповітряної оборони та ракетах.

"Я також радий, що Данія працює над новим пакетом військової допомоги для посилення нашої оборони", – написав Кулеба.

Також міністр подякував Данії за підтримку України: військову допомогу, інвестиції, відновлення та іншу допомогу.

22 лютого Данія оголосила про пакет допомоги Україні на 228 млн євро. Він включав артснаряди, боєприпаси для систем ППО, техніку для розмінування та безпілотники.

23 лютого Україна і Данія підписали безпекову угоду. Повний текст опублікованого документа LIGA.net публікувала тут.

публікувала тут. 12 березня Данія оголосила про новий пакет допомоги Україні на $337 млн, до якого увійшли артилерійські установки, снаряди, міномети та боєприпаси до них.

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