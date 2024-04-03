Данія працює над новим пакетом військової допомоги для України – Кулеба
Данія працює над новим пакетом військової допомоги для посилення обороноздатності України. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив в X (Twitter).
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Глава зовнішньополітичного відомства провів зустріч із міністром закордонних справ Данії Ларсом Лекке Расмуссеном у Брюсселі. Вони обговорили першочергові потреби України у військовій допомозі, зокрема системах протиповітряної оборони та ракетах.
"Я також радий, що Данія працює над новим пакетом військової допомоги для посилення нашої оборони", – написав Кулеба.
Також міністр подякував Данії за підтримку України: військову допомогу, інвестиції, відновлення та іншу допомогу.
- 22 лютого Данія оголосила про пакет допомоги Україні на 228 млн євро. Він включав артснаряди, боєприпаси для систем ППО, техніку для розмінування та безпілотники.
- 23 лютого Україна і Данія підписали безпекову угоду. Повний текст опублікованого документа LIGA.net публікувала тут.
- 12 березня Данія оголосила про новий пакет допомоги Україні на $337 млн, до якого увійшли артилерійські установки, снаряди, міномети та боєприпаси до них.
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