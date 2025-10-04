Дания заявила о неоднократных военных провокациях российского флота в ее проливах

Российские военные корабли неоднократно нацеливали оружие на военно-морские суда Дании и нарушали работу навигационных систем в датских проливах, соединяющих Балтийское море с Северным. Об этом сообщила Служба оборонной разведки Дании, передает Reuters.

В ведомстве отметили, что такие инциденты создают риск непреднамеренной эскалации.

"Мы наблюдали несколько случаев в датских проливах, когда вертолеты ВВС Дании и военно-морские суда были атакованы радарами слежения и на них физически наводилось оружие с российских военных кораблей", – заявил директор Службы оборонной разведки Дании Томас Аренкиль на пресс-конференции.

По его словам, во время прохождения проливами российские корабли сознательно шли курсами, которые могли привести к столкновению с датскими судами.

Аренкиль также сообщил, что один из российских военных кораблей стоит на якоре в датских водах уже более недели.

Это, по его мнению, может свидетельствовать о намерении Москвы вмешаться в случае, если Дания попытается ограничить деятельность так называемого теневого флота российских танкеров, которые используются для обхода западных санкций на экспорт нефти.

Кроме того, разведка зафиксировала, что российские корабли во время прохождения проливами использовали гидролокаторы и оборудование для постановки глушилок.

По словам Аренкиля, "очень вероятно", что по меньшей мере в одном случае они создавали помехи сигналам и вызвали значительные сбои в работе GPS в Дании.