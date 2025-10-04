Данія заявила про неодноразові військові провокації російського флоту в її протоках

Російські військові кораблі неодноразово націлювали зброю на військово-морські судна Данії та порушували роботу навігаційних систем у данських протоках, що з’єднують Балтійське море з Північним. Про це повідомила Служба оборонної розвідки Данії, передає Reuters.

У відомстві зазначили, що такі інциденти створюють ризик ненавмисної ескалації.

"Ми спостерігали кілька випадків у данських протоках, коли гелікоптери ВПС Данії та військово-морські судна були атаковані радарами стеження і на них фізично наводилася зброя з російських військових кораблів", – заявив директор Служби оборонної розвідки Данії Томас Аренкіль на пресконференції.

За його словами, під час проходження протоками російські кораблі свідомо йшли курсами, що могли призвести до зіткнення з данськими суднами.

Аренкіль також повідомив, що один із російських військових кораблів стоїть на якорі в данських водах вже понад тиждень.

Це, на його думку, може свідчити про намір Москви втрутитися у разі, якщо Данія спробує обмежити діяльність так званого тіньового флоту російських танкерів, які використовуються для обходу західних санкцій на експорт нафти.

Крім того, розвідка зафіксувала, що російські кораблі під час проходження протоками використовували гідролокатори та обладнання для встановлення глушилок.

За словами Аренкіля, "дуже ймовірно", що щонайменше в одному випадку вони створювали перешкоди сигналам і спричинили значні збої в роботі GPS у Данії.