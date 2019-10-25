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"Давно бы вас уволил": Гончарук "включил Зеленского" на Буковине

"Давно бы вас уволил": Гончарук "включил Зеленского" на Буковине - Фото
Алексей Гончарук (Фото: пресс-служба Кабмина)
25.10.2019, 09:50

Премьер-министр посетовал во время визита на Буковину, что у него нет полномочий для того, чтобы самостоятельно увольнять нерадивых прокуроров

Премьер Алексей Гончарук пригрозил прокурору Черновицкой области Олегу Соболю скорым увольнением: заявил на встрече с областном центре, что порекомендует это генпрокурору Руслану Рябошапке. Как пишет Укринформ, об этом глава Кабмина заявил во время рабочей поездки в Черновицкую область.

"Ничего личного, но вы в этой области работаете уже два года и до сих пор никаких реальных результатов борьбы с контрабандой не показали. Если бы я имел возможность, я бы освободил вас уже давно", - обратился он к Соболю.

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Премьер уточнил, что пообщается с главой ГПУ на этот счет: "(Буду) рекомендовать ему вас уволить".

Вчера, 24 октября, Гончарук посетил с рабочей поездкой Черновицкую область: посетил пункт пропуска "Порубное", встретился с бизнесом, представителями ОТГ и СМИ.

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Олег Соболь
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