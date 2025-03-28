ГБР: В Киеве военный чиновник и бизнесмен за $25 000 организовывали отсрочку от службы

Следственные действия (Фото: ГБР)

Разоблачен военный чиновник из Киева и частный предприниматель, которые, по версии следствия, наладили незаконную схему изготовления фиктивных медицинских документов для уклонения от службы. Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

По данным следствия, потенциальным клиентам они предлагали два варианта "освобождения" от военной службы: списание по состоянию здоровья или фиктивное трудоустройство в одно из учебных заведений Киева с последующим бронированием.

В ГБР утверждают, что стоимость первого варианта составляла $25 000, второго – $5000. В июне 2024 года один из клиентов, избравший первый вариант, передал подозреваемым $7000 авансом, а впоследствии после начала оформления документов – еще $10 000.

Правоохранители задержали чиновника и предпринимателя во время передачи последнего транша взятки. Им объявлено о подозрении в получении неправомерной выгоды. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, в схему были также вовлечены сотрудники одного из Территориальных центров комплектования и социальной поддержки Черниговской области.

Расследование продолжается, готовятся новые сообщения о подозрении другим участникам схемы и проверяется информация о других "клиентах".

Фото: ГБР

Фото: ГБР

29 января 2025 сообщалось, что ГБР заблокировало новую схему уклонения от мобилизации в харьковском ТЦК.

26 марта полиция сообщила о задержании двух жителей Киевской области по подозрению в помощи избегать мобилизации. Они предлагали за $85 000 забронировать предприятие, где работают 30 человек.