ДБР: У Києві військовий посадовець і бізнесмен за $25 000 організовували відстрочення від служби

Слідчі дії (Фото: ДБР)

Викрито військового посадовця з Києва та приватного підприємця, які, за версією слідства, налагодили незаконну схему виготовлення фіктивних медичних документів для ухилення від служби. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, потенційним клієнтам вони пропонували два варіанти "звільнення" від військової служби: списання за станом здоров’я або фіктивне працевлаштування до одного з навчальних закладів Києва з подальшим бронюванням.

У ДБР стверджують, що вартість першого варіанта становила $25 000, другого – $5000. У червні 2024 року один із клієнтів, який обрав перший варіант, передав підозрюваним $7000 авансом, а згодом, після початку оформлення документів – ще $10 000.

Правоохоронці затримали посадовця й підприємця під час передавання останнього траншу хабаря. Їм повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі.

За даними слідства, до схеми були також долучені працівники одного з Територіальних центрів комплектування й соціальної підтримки Чернігівської області.

Розслідування триває, готуються нові повідомлення про підозру іншим учасникам схеми та перевіряється інформація про "клієнтів".

Фото: ДБР

Фото: ДБР

29 січня 2025 року повідомлялося, що ДБР заблокувало нову схему ухилення від мобілізації у харківському ТЦК.

26 березня поліція повідомила про затримання двох жителів Київської області за підозрою у допомозі в уникненні мобілізації. Вони пропонували за $85 000 забронювати підприємство, де працюють 30 людей.