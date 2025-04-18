ГБР заявило о разоблачении офицера Минобороны, "продававшего" бронь. Источник назвал имя

Правоохранители утверждают, что офицер фиктивно трудоустраивал мужчин в структуры Минобороны, где они получали бронь до конца мобилизации

Организатор схемы незаконного бронирования мужчин (Фото: Офис генерального прокурора)

Государственное бюро расследований заявило о разоблачении схемы фиктивного трудоустройства военнообязанных в одном из центров Министерства обороны для уклонения от мобилизации. По предварительным данным, схемой воспользовались не менее 50 мужчин. Об этом сообщает ГБР и Офис Генерального прокурора.

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Правоохранители заявили, что офицер одного из центров Минобороны за деньги устраивал мужчин на гражданские должности в разные подразделения Минобороны, в частности в центр, где работает сам.

По данным собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет об офицере отделения очередных смен организационно-планового отдела Центра инноваций и развития оборонных технологий Минобороны Владислава Татаренко.

Фиктивные работники получали выписки о назначении и справки о бронировании до конца мобилизации.

Как установило следствие, благодаря связям и служебным полномочиям фигурант дела якобы оказывал влияние на должностных лиц ТЦК, которые вносили соответствующие сведения в Единый государственный реестр военнообязанных "Оберег".

Стоимость таких "услуг" составляла от $8000 до $10 000. Деньги офицер получал наличными, на банковские карты или в криптовалюте, заявили правоохранители.

Как сообщили в ГБР, фиктивные сотрудники не выходили на работу и не выполняли никаких обязанностей. Следствие выясняет, получали ли фальшивые работники заработную плату.

Татаренко сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368), ему может грозить от пяти до десяти лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Во время обысков дома у подозреваемого, должностных лиц ТЦК и мужчин, получивших фиктивное бронирование, изъяты документы о бронировании, переписка и другие доказательства незаконной деятельности.

Устанавливается полный круг лиц, причастных к схеме, в том числе среди должностных лиц ТЦК.