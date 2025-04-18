ДБР заявило про викриття посадовця Міноборони, який "продавав" бронь. Джерело назвало ім'я

Правоохоронці стверджують, що офіцер фіктивно працевлаштовував чоловіків у структури Міноборони, де вони отримували бронь до кінця мобілізації

Організатор схеми незаконного бронювання чоловіків (Фото: Офіс генерального прокурора)

Державне бюро розслідувань заявило про викриття схеми фіктивного працевлаштування військовозобов'язаних в одному з центрів Міністерства оборони для ухилення від мобілізації. За попередніми даними, схемою скористалися щонайменше 50 чоловіків. Про це повідомляє ДБР та Офіс генерального прокурора.

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Правоохоронці заявили, що офіцер одного з центрів Міноборони за гроші влаштовував чоловіків на цивільні посади в різні підрозділи Міноборони, зокрема у центр, де працює сам.

За даними співрозмовника LIGA.net у правоохоронних органах, йдеться про офіцера відділення чергових змін організаційно-планового відділу Центру інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони Владислава Татаренка.

Фіктивні працівники отримували витяги про призначення та довідки про бронювання до кінця мобілізації.

Як встановило слідство, завдяки зв’язкам та службовим повноваженням фігурант справи нібито мав вплив на посадовців ТЦК, які вносили відповідні відомості до Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних "Оберіг".

Вартість таких "послуг" становила від $8000 до $10 000. Гроші офіцер отримував готівкою, на банківські картки або у криптовалюті, заявили правоохоронці.

Як повідомили у ДБР, фіктивні співробітники не виходили на роботу та не виконували жодних обов’язків. Наразі слідство з’ясовує, чи отримували фальшиві працівники заробітну плату.

Татаренку повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368), йому може загрожувати від п’яти до десяти років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Під час обшуків вдома у підозрюваного, посадовців ТЦК та чоловіків, що отримали фіктивне бронювання, вилучено документи про бронювання, листування та інші докази незаконної діяльності.

Встановлюється повне коло осіб, причетних до оборудки, зокрема серед посадовців ТЦК.