Дебаты кандидатов в вице-президенты США: вспомнили Ближний Восток и Путина, но не Украину

51% опрошенных американцев ответили, что Вэнс выступил лучше, а 49% отдали предпочтение Волцу

Фото: ЕРА/SARAH YENESEL

Кандидаты в вице-президенты США Тим Волц (демократы) и Джей Ди Вэнс (республиканцы) 2 октября провели дебаты, транслируемые телеканалом CBS News. Они сосредоточились на вопросах внутренней политики, а российско-украинской войны коснулись косвенно.

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Когда обоим кандидатам задали вопрос о поддержке превентивного удара Израиля по Ирану, чтобы остановить развитие ядерной программы, ни один не дал прямого ответа.

Волц заявил, что не нужно допустить кандидата в лидеры США от республиканцев Дональда Трампа в Белый дом, поскольку он "развернулся лицом к Путину и КНДР" и также не поможет исправить ситуацию на Ближнем Востоке. Также он отметил, что слова Трампа о соглашениях с Путиным и Ким Чен Ыном "опасны и вредят интересам США".

В вопросе иммиграции Вэнс критиковал кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис за якобы отмену политики Трампа по поводу строительства стены на границе с Мексикой, тогда как Волц призвал к разработке справедливого миграционного законопроекта.

Дискуссия об абортах также выявила разные подходы кандидатов, где Волц поддержал право женщин на выбор, а Вэнс отрицал национальный запрет на аборты, хотя ранее высказывался против них.

Как сообщает CNN, избиратели не могли четко определить, чье выступление им понравилось больше: 51% опрошенных американцев ответили, что Вэнс выступил лучше, а 49% отдали предпочтение Волцу.