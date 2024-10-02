Дебаты кандидатов в вице-президенты США: вспомнили Ближний Восток и Путина, но не Украину
Кандидаты в вице-президенты США Тим Волц (демократы) и Джей Ди Вэнс (республиканцы) 2 октября провели дебаты, транслируемые телеканалом CBS News. Они сосредоточились на вопросах внутренней политики, а российско-украинской войны коснулись косвенно.
Когда обоим кандидатам задали вопрос о поддержке превентивного удара Израиля по Ирану, чтобы остановить развитие ядерной программы, ни один не дал прямого ответа.
Волц заявил, что не нужно допустить кандидата в лидеры США от республиканцев Дональда Трампа в Белый дом, поскольку он "развернулся лицом к Путину и КНДР" и также не поможет исправить ситуацию на Ближнем Востоке. Также он отметил, что слова Трампа о соглашениях с Путиным и Ким Чен Ыном "опасны и вредят интересам США".
В вопросе иммиграции Вэнс критиковал кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис за якобы отмену политики Трампа по поводу строительства стены на границе с Мексикой, тогда как Волц призвал к разработке справедливого миграционного законопроекта.
Дискуссия об абортах также выявила разные подходы кандидатов, где Волц поддержал право женщин на выбор, а Вэнс отрицал национальный запрет на аборты, хотя ранее высказывался против них.
Как сообщает CNN, избиратели не могли четко определить, чье выступление им понравилось больше: 51% опрошенных американцев ответили, что Вэнс выступил лучше, а 49% отдали предпочтение Волцу.
- 27 сентября президент Зеленский встретился с Трампом. Глава государства назвал встречу содержательной. Однако на следующий день Венс подверг критике Зеленского за его визит на оружейный завод в Пенсильвании в сопровождении демократов.
- Ранее Вэнс изложил предварительный, по его мнению, "мирный план" Трампа. Он предусматривает создание "демилитаризованной зоны" на территориях Украины, оккупированных Россией. Согласно этому плану Украина должна отказаться от вступления в НАТО.