Вэнс раскритиковал Зеленского на следующий день после его встречи с Трампом
Кандидат в вице-президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии, сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс подверг критике президента Владимира Зеленского за его визит на оружейный завод в Пенсильвании в сопровождении демократов. Слова Вэнса приводит издание New York Times.
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Во время предвыборного митинга в Ньютауне (штат Пенсильвания) республиканец вспомнил, что во время визита Зеленского на завод в Скрентоне не был приглашен ни один представитель от его партии.
"Он приехал на предвыборную кампанию с демократическим руководством этой страны. Мы потратили $200 млрд на Украину. Знаете, что я хотел бы, чтобы Зеленский сделал, когда приедет в США? Поблагодарил бы жителей Пенсильвании и всех остальных", – заявил Вэнс.
В материале New York Times говорится, что на самом деле Зеленский использовал свой визит на завод, чтобы поблагодарить США за поддержку, а также выразить благодарность работникам предприятия за изготовление артиллерийских снарядов для Украины. В ходе визита глава государства обратился к 400 сотрудникам завода и заявил, что они "спасли миллионы украинцев".
27 сентября Зеленский встретился с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом. Глава государства назвал встречу содержательной.
- Зеленский, находясь в США, посетил завод Scranton Army Ammunition Plant в штате Пенсильвания, специализирующийся на производстве артснарядов.
- 25 сентября Майк Джонсон заявил, что Зеленский должен уволить посла Украины в США из-за организации его поездки на предприятие. Джонсон подверг критике этот визит, ведь на него не пригласили республиканцев.
- 26 сентября Белый дом сообщил, что несколько месяцев назад Зеленский совершил подобную поездку на оборонное предприятие в Юте. В этой поездке не было участников от демократов, но тогда нареканий не возникло.
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