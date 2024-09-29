Вэнс раскритиковал Зеленского на следующий день после его встречи с Трампом

Джей Ди Вэнс (Фото: Erik Lesser/EPA)

Кандидат в вице-президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии, сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс подверг критике президента Владимира Зеленского за его визит на оружейный завод в Пенсильвании в сопровождении демократов. Слова Вэнса приводит издание New York Times.

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Во время предвыборного митинга в Ньютауне (штат Пенсильвания) республиканец вспомнил, что во время визита Зеленского на завод в Скрентоне не был приглашен ни один представитель от его партии.

"Он приехал на предвыборную кампанию с демократическим руководством этой страны. Мы потратили $200 млрд на Украину. Знаете, что я хотел бы, чтобы Зеленский сделал, когда приедет в США? Поблагодарил бы жителей Пенсильвании и всех остальных", – заявил Вэнс.

В материале New York Times говорится, что на самом деле Зеленский использовал свой визит на завод, чтобы поблагодарить США за поддержку, а также выразить благодарность работникам предприятия за изготовление артиллерийских снарядов для Украины. В ходе визита глава государства обратился к 400 сотрудникам завода и заявил, что они "спасли миллионы украинцев".

27 сентября Зеленский встретился с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом. Глава государства назвал встречу содержательной.

Зеленский, находясь в США, посетил завод Scranton Army Ammunition Plant в штате Пенсильвания, специализирующийся на производстве артснарядов.

25 сентября Майк Джонсон заявил, что Зеленский должен уволить посла Украины в США из-за организации его поездки на предприятие. Джонсон подверг критике этот визит, ведь на него не пригласили республиканцев.

26 сентября Белый дом сообщил, что несколько месяцев назад Зеленский совершил подобную поездку на оборонное предприятие в Юте. В этой поездке не было участников от демократов, но тогда нареканий не возникло.

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