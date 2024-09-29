Венс розкритикував Зеленського на наступний день після його зустрічі з Трампом

Соратник Дональда Трампа згадав про візит Володимира Зеленського на збройовий завод у Пенсильванії

Джей Ді Венс (Фото: Erik Lesser/EPA)

Кандидат у віцепрезиденти Сполучених Штатів від Республіканської партії, сенатор від штату Огайо Джей Ді Венс розкритикував президента Володимира Зеленського за його візит на збройовий завод у Пенсильванії у супроводі демократів. Слова Венса наводить видання New York Times.

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Під час передвиборчого мітингу у Ньютауні (штат Пенсильванія) республіканець згадав, що під час візиту Зеленського на завод у Скрентоні не запросили жодного представника від його партії.

"Він приїхав на передвиборчу кампанію з демократичним керівництвом цієї країни. Ми витратили $200 млрд на Україну. Знаєте, що я хотів би, щоб Зеленський зробив, коли приїде до США? Подякував би жителям Пенсильванії й всім іншим", – заявив Венс.

У матеріалі New York Times йдеться, що насправді Зеленський використав свій візит на завод, аби подякувати США за підтримку, а також висловити подяку робітникам підприємства за виготовлення артилерійських снарядів для України. Під час візиту глава держави звернувся до 400 співробітників заводу та заявив, що вони "врятували мільйони українців".

27 вересня Зеленський зустрівся з кандидатом у президенти США від республіканців Дональдом Трампом. Глава держави назвав зустріч змістовною.

Зеленський, перебуваючи у США, відвідав завод Scranton Army Ammunition Plant у штаті Пенсильванія, який спеціалізується на виробництві артснарядів.

25 вересня Майк Джонсон заявив, що Зеленський має звільнити пані посла України в США через організацію його поїздки на підприємство. Джонсон розкритикував цей візит, адже на нього не запросили республіканців.

26 вересня Білий дім повідомив, що декілька місяців тому Зеленський здійснив подібну поїздку на оборонне підприємство в Юті. У цій поїздці не було учасників від демократів, однак тоді нарікань не виникло.

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