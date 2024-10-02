Дебати кандидатів у віцепрезиденти США: згадали Близький схід та Путіна, але не Україну

Фото: ЕРА/SARAH YENESEL

Кандидати у віцепрезиденти США Тім Волц (демократи) та Джей Ді Венс (республіканці) 2 жовтня провели дебати, які транслював телеканал CBS News. Вони зосередилися на питаннях внутрішньої політики, а російсько-української війни торкнулися опосередковано.

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Коли обидвом кандидатам поставили запитання про підтримку превентивного удару Ізраїлю по Ірану, щоб зупинити розвиток ядерної програми, жоден не дав прямої відповіді.

Волц заявив, що не потрібно допустити кандидата у лідери США від республіканців Дональда Трампа до Білого дому, оскільки він "розвернувся обличчям до Путіна та КНДР" і також він не допоможе виправити ситуацію на Близькому сході. Також він наголосив, що слова Трампа щодо угод з Путіним та Кім Чен Ином є "небезпечними та шкодять інтересам США".

У питанні імміграції Венс критикував кандидатку у президенти США від демократів Камалу Гарріс за нібито скасування політики Трампа щодо будівництва стіни на кордоні з Мексикою, тоді як Волц закликав до розробки справедливого міграційного законопроєкту.

Дискусія про аборти також виявила різні підходи кандидатів, де Волц підтримав право жінок на вибір, а Венс заперечив національну заборону на аборти, хоча раніше висловлювався проти них.

Як повідомляє CNN, виборці не могли чітко визначити, чий виступ їм сподобався більше: 51% опитаних американців відповіли, що Венс виступив краще, а 49% віддали перевагу Волцу.