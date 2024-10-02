Дебати кандидатів у віцепрезиденти США: згадали Близький схід та Путіна, але не Україну
Кандидати у віцепрезиденти США Тім Волц (демократи) та Джей Ді Венс (республіканці) 2 жовтня провели дебати, які транслював телеканал CBS News. Вони зосередилися на питаннях внутрішньої політики, а російсько-української війни торкнулися опосередковано.
Коли обидвом кандидатам поставили запитання про підтримку превентивного удару Ізраїлю по Ірану, щоб зупинити розвиток ядерної програми, жоден не дав прямої відповіді.
Волц заявив, що не потрібно допустити кандидата у лідери США від республіканців Дональда Трампа до Білого дому, оскільки він "розвернувся обличчям до Путіна та КНДР" і також він не допоможе виправити ситуацію на Близькому сході. Також він наголосив, що слова Трампа щодо угод з Путіним та Кім Чен Ином є "небезпечними та шкодять інтересам США".
У питанні імміграції Венс критикував кандидатку у президенти США від демократів Камалу Гарріс за нібито скасування політики Трампа щодо будівництва стіни на кордоні з Мексикою, тоді як Волц закликав до розробки справедливого міграційного законопроєкту.
Дискусія про аборти також виявила різні підходи кандидатів, де Волц підтримав право жінок на вибір, а Венс заперечив національну заборону на аборти, хоча раніше висловлювався проти них.
Як повідомляє CNN, виборці не могли чітко визначити, чий виступ їм сподобався більше: 51% опитаних американців відповіли, що Венс виступив краще, а 49% віддали перевагу Волцу.
- 27 вересня президент Зеленський зустрівся з Трампом. Глава держави назвав зустріч змістовною. Проте наступного дня Венс розкритикував Зеленського за його візит на збройовий завод у Пенсильванії у супроводі демократів.
- Раніше Венс виклав попередній, на його думку, "мирний план" Трампа. Він нібито передбачає створення "демілітаризованої зони" на територіях України, окупованих Росією. Згідно з цим планом, Україна має відмовитися від вступу до НАТО.