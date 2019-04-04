Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
04.04.2019, 17:12

Дебаты на стадионе не будут официальными - Аласания

Дебаты на стадионе не будут официальными - Аласания - Фото
Зураб Аласания (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

С официальной точки зрения, дебатами будет называться только то, что пройдет в пятницу 19 апреля, сказал глава правления UA: Суспільне

Реклама
Реклама

Дебаты на стадионе не отменяют необходимости проведения еще одних дебатов кандидатов в президенты 19 апреля. Об этом сообщил глава правления UA: Суспільне Зураб Аласания во время круглого стола "Дебаты кандидатов в президенты: нужны ли они избирателям и зачем?", передает корреспондент LIGA.net. 

"Они будут проходить независимо друг от друга. Более того, с официальной точки зрения дебатами будет называться только то, что пройдет в пятницу 19 апреля. Все остальное будет считаться агитацией. Именно поэтому кандидаты должны сами заплатить за нее из своих фондов", - сказал он. 

Реклама

Отвечая на вопрос LIGA.net представитель кандидата в президенты Владимира Зеленского Ирина Венедиктова сообщила, что Зеленский будет решать, принимать ли участие в дебатах 19 апреля, если перед тем пройдут дебаты на стадионе. 

Представитель кандидата в президенты Петра Порошенко Ростислав Павленко заявил, что с точки зрения Порошенко чем больше раундов дебатов, тем лучше. "Позиция Петра Порошенко заключается в том, что дебаты на стадионе не отменяют дебатов необходимости дебатов, которые предусмотрены действующим законодательством. Петр Порошенко планирует принять участие в дебатах, которые предусмотрены законом", - сказал он.

Читайте также: В штабе рассказали, что Порошенко собирался сказать о Коломойском

Ранее Порошенко вызвал Зеленского на дебаты. В его штабе ответили, что не видят в этом смысла. Однако спустя несколько дней Зеленский позвал главу государства на НСК Олимпийский, поставив несколько скандальных условий. Порошенко, заявив, что дебаты - это не шоу, согласился. В штабе Порошенко полагают, что при проведении дебатов на НСК Олимпийский кандидаты должны оплатить аренду, выкупить билеты и, очевидно, раздать эти билеты своим сторонникам и пригласить их на дебаты

Отправить:
Распечатать:
Теги: дебаты, выборы-2019, зураб аласания, петр порошенко, Владимир Зеленский
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 