Дебаты на стадионе не будут официальными - Аласания

Зураб Аласания (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Дебаты на стадионе не отменяют необходимости проведения еще одних дебатов кандидатов в президенты 19 апреля. Об этом сообщил глава правления UA: Суспільне Зураб Аласания во время круглого стола "Дебаты кандидатов в президенты: нужны ли они избирателям и зачем?", передает корреспондент LIGA.net.

"Они будут проходить независимо друг от друга. Более того, с официальной точки зрения дебатами будет называться только то, что пройдет в пятницу 19 апреля. Все остальное будет считаться агитацией. Именно поэтому кандидаты должны сами заплатить за нее из своих фондов", - сказал он.

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Отвечая на вопрос LIGA.net представитель кандидата в президенты Владимира Зеленского Ирина Венедиктова сообщила, что Зеленский будет решать, принимать ли участие в дебатах 19 апреля, если перед тем пройдут дебаты на стадионе.

Представитель кандидата в президенты Петра Порошенко Ростислав Павленко заявил, что с точки зрения Порошенко чем больше раундов дебатов, тем лучше. "Позиция Петра Порошенко заключается в том, что дебаты на стадионе не отменяют дебатов необходимости дебатов, которые предусмотрены действующим законодательством. Петр Порошенко планирует принять участие в дебатах, которые предусмотрены законом", - сказал он.

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Ранее Порошенко вызвал Зеленского на дебаты. В его штабе ответили, что не видят в этом смысла. Однако спустя несколько дней Зеленский позвал главу государства на НСК Олимпийский, поставив несколько скандальных условий. Порошенко, заявив, что дебаты - это не шоу, согласился. В штабе Порошенко полагают, что при проведении дебатов на НСК Олимпийский кандидаты должны оплатить аренду, выкупить билеты и, очевидно, раздать эти билеты своим сторонникам и пригласить их на дебаты