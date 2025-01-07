DeepState писали, что россияне взяли Лозовую в Харьковской области. В армии опровергли
Аналитики DeepState утром 7 января сообщили, что российские войска якобы оккупировали село Лозовая в Харьковской области. Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире национального телемарафона опроверг.
"Конкретно относительно Лозовой. Мне трудно сказать, откуда расходится информация о ее взятии. Информация с мест противоположна. Нет даже информации о серьезных боестолкновениях там по состоянию на данный момент", – сказал он.
Ранее проект DeepState, публикуя интерактивную карту, сообщил об оккупации Россией таких населенных пунктов, как Лозовая, Ивановка и Шевченко.
- Уже долгое время самыми горячими направлениями фронта остаются Покровское и Кураховское – там россияне ежедневно совершают десятки попыток наступать и штурмовать.
- В декабре на Кураховском направлении образовался "Успеновский мешок", откуда, по данным DeepState, удалось выйти не всем украинским воинам. Однако в "Хортице" уверяют, что войска не попали в окружение и успели выйти.