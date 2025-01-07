DeepState писали, что россияне взяли Лозовую в Харьковской области. В армии опровергли

"Нет даже информации о серьезных боестолкновениях там по состоянию на данный момент", – сказал спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов

Фото: Генштаб ВСУ

Аналитики DeepState утром 7 января сообщили, что российские войска якобы оккупировали село Лозовая в Харьковской области. Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире национального телемарафона опроверг.

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"Конкретно относительно Лозовой. Мне трудно сказать, откуда расходится информация о ее взятии. Информация с мест противоположна. Нет даже информации о серьезных боестолкновениях там по состоянию на данный момент", – сказал он.

Ранее проект DeepState, публикуя интерактивную карту, сообщил об оккупации Россией таких населенных пунктов, как Лозовая, Ивановка и Шевченко.

DeepState утверждает, что Лозовая оккупирована

Лозовая в отношении Харькова (Карта: DeepState)